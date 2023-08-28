Приголомшливі оладки з яблук та волоських горіхів: рецепт на Горіховий Спас
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Ідеально і для свята, і для смачного сніданку
У вівторок, 29 серпня 2023 року, в Україні відзначають Горіховий Спас — свято так називається тому, що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Традиційно з них готують частування на святковий стіл. І якщо ви шукаєте, що приготувати з горіхів, цей рецепт для вас.
Оладки з яблук та волоських горіхів за рецептом Shuba — це м’які та смачні солодощі, які ідеально підійдуть і на свято, і для смачного та швидкого сніданку. Готуються вони з простих інгредієнтів всього за півгодини та стануть улюбленою стравою усієї вашої родини!
Як приготувати оладки з яблук та волоських горіхів
Інгредієнти на 8 порцій:
- яблука — 2 шт.;
- волоські горіхи — 50 г;
- борошно пшеничне — 250 г;
- цукрова пудра – 100 г;
- молоко 2,8% — 70 мл;
- яйця курячі — 3 шт.;
- лимон, сік — 20 мл;
- розпушувач — 10 г;
- олія соняшникова — 80 мл.
Спосіб приготування:
- У миску вбийте яйця, додайте до них цукрову пудру, молоко і лимонний сік, всі інгредієнти перемішайте вінчиком.
- У масу додайте просіяне з розпушувачем борошно і подрібнені ножем ядра волоських горіхів.
- Помиті та нарізані кубиками яблука додайте в тісто, все перемішайте.
- У глибокій сковороді розігрійте велику кількість олії.
- У сковороду викладайте тісто столовою ложкою, формуючи оладки. Смажте їх до золотистого кольору з обох боків. Готові оладки викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. За бажанням посипте цукровою пудрою і подавайте.
Почистити волоські горіхи можна швидко за допомогою лайфхака від "Телеграфа". Готуйте швидко та смачно!