Приголомшливі оладки з яблук та волоських горіхів: рецепт на Горіховий Спас

Ідеально і для свята, і для смачного сніданку

У вівторок, 29 серпня 2023 року, в Україні відзначають Горіховий Спас — свято так називається тому, що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Традиційно з них готують частування на святковий стіл. І якщо ви шукаєте, що приготувати з горіхів, цей рецепт для вас.

Оладки з яблук та волоських горіхів за рецептом Shuba — це м’які та смачні солодощі, які ідеально підійдуть і на свято, і для смачного та швидкого сніданку. Готуються вони з простих інгредієнтів всього за півгодини та стануть улюбленою стравою усієї вашої родини!

Як приготувати оладки з яблук та волоських горіхів

Інгредієнти на 8 порцій:

яблука — 2 шт.;

волоські горіхи — 50 г;

борошно пшеничне — 250 г;

цукрова пудра – 100 г;

молоко 2,8% — 70 мл;

яйця курячі — 3 шт.;

лимон, сік — 20 мл;

розпушувач — 10 г;

олія соняшникова — 80 мл.

Спосіб приготування:

У миску вбийте яйця, додайте до них цукрову пудру, молоко і лимонний сік, всі інгредієнти перемішайте вінчиком. У масу додайте просіяне з розпушувачем борошно і подрібнені ножем ядра волоських горіхів. Помиті та нарізані кубиками яблука додайте в тісто, все перемішайте. У глибокій сковороді розігрійте велику кількість олії. У сковороду викладайте тісто столовою ложкою, формуючи оладки. Смажте їх до золотистого кольору з обох боків. Готові оладки викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. За бажанням посипте цукровою пудрою і подавайте.

Почистити волоські горіхи можна швидко за допомогою лайфхака від "Телеграфа". Готуйте швидко та смачно!