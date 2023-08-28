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Приголомшливі оладки з яблук та волоських горіхів: рецепт на Горіховий Спас

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні та ситні оладки з яблук та волоських горіхів
Смачні та ситні оладки з яблук та волоських горіхів. Фото shuba.life

Ідеально і для свята, і для смачного сніданку

У вівторок, 29 серпня 2023 року, в Україні відзначають Горіховий Спас — свято так називається тому, що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Традиційно з них готують частування на святковий стіл. І якщо ви шукаєте, що приготувати з горіхів, цей рецепт для вас.

Оладки з яблук та волоських горіхів за рецептом Shuba — це м’які та смачні солодощі, які ідеально підійдуть і на свято, і для смачного та швидкого сніданку. Готуються вони з простих інгредієнтів всього за півгодини та стануть улюбленою стравою усієї вашої родини!

Як приготувати оладки з яблук та волоських горіхів

Інгредієнти на 8 порцій:

  • яблука — 2 шт.;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • борошно пшеничне — 250 г;
  • цукрова пудра – 100 г;
  • молоко 2,8% — 70 мл;
  • яйця курячі — 3 шт.;
  • лимон, сік — 20 мл;
  • розпушувач — 10 г;
  • олія соняшникова — 80 мл.

Спосіб приготування:

  1. У миску вбийте яйця, додайте до них цукрову пудру, молоко і лимонний сік, всі інгредієнти перемішайте вінчиком.
  2. У масу додайте просіяне з розпушувачем борошно і подрібнені ножем ядра волоських горіхів.
  3. Помиті та нарізані кубиками яблука додайте в тісто, все перемішайте.
  4. У глибокій сковороді розігрійте велику кількість олії.
  5. У сковороду викладайте тісто столовою ложкою, формуючи оладки. Смажте їх до золотистого кольору з обох боків. Готові оладки викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. За бажанням посипте цукровою пудрою і подавайте.

Почистити волоські горіхи можна швидко за допомогою лайфхака від "Телеграфа". Готуйте швидко та смачно!

Теги:
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