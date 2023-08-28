Подвойте всі інгредієнти: пару хвилин — і від цього печива не залишиться ні крихти

Фантастична випічка із простих продуктів

Завтра, 29 серпня, важлива дата у календарі церковних свят – Горіховий Спас. Цими днями відбувається дозрівання горіхів. І якщо ви шукаєте рецепти з волоськими горіхами, то вам сюди.

Сьогодні разом із Food Oboz готуватимемо горіхове печиво. Всього з чотирьох інгредієнтів у вас вийде ніжне печиво, яке сподобається абсолютно всім. Таку випічку ви із задоволенням подаватимете не лише на святковий стіл, а й до сімейних чаювання.

Як приготувати горіхове печиво

Інгредієнти:

волоські горіхи — 60 гр.;

цукор — 60 гр.;

пшеничне борошно — 200 гр.;

масло вершкове кімнатної температури — 160 гр.

Спосіб приготування:

Поставте волоські горіхи в духовку або мікрохвильову піч на 4-5 хвилин, щоб вони злегка обсмажилися. Після цього подрібніть їх за допомогою кавомолки або ж покладіть у пакет і подрібніть за допомогою качалки. В окрему чашу ми додаємо олію та цукор та горіхи. Поступово перемішуючи, додаємо борошно. Замішуємо тісто, нарізаємо ковбасками, загортаємо пергамент, зав’язуємо мотузками та відправляємо на 30 хвилин в морозилку. З остиглого тіста знімаємо пергамент, нарізаємо на шматочки. Відправляємо майбутнє печиво на застелений пергаментом лист і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Через 20 хвилин печиво готове.

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