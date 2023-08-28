Подвойте всі інгредієнти: пару хвилин — і від цього печива не залишиться ні крихти
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Фантастична випічка із простих продуктів
Завтра, 29 серпня, важлива дата у календарі церковних свят – Горіховий Спас. Цими днями відбувається дозрівання горіхів. І якщо ви шукаєте рецепти з волоськими горіхами, то вам сюди.
Сьогодні разом із Food Oboz готуватимемо горіхове печиво. Всього з чотирьох інгредієнтів у вас вийде ніжне печиво, яке сподобається абсолютно всім. Таку випічку ви із задоволенням подаватимете не лише на святковий стіл, а й до сімейних чаювання.
Як приготувати горіхове печиво
Інгредієнти:
- волоські горіхи — 60 гр.;
- цукор — 60 гр.;
- пшеничне борошно — 200 гр.;
- масло вершкове кімнатної температури — 160 гр.
Спосіб приготування:
- Поставте волоські горіхи в духовку або мікрохвильову піч на 4-5 хвилин, щоб вони злегка обсмажилися. Після цього подрібніть їх за допомогою кавомолки або ж покладіть у пакет і подрібніть за допомогою качалки.
- В окрему чашу ми додаємо олію та цукор та горіхи.
- Поступово перемішуючи, додаємо борошно. Замішуємо тісто, нарізаємо ковбасками, загортаємо пергамент, зав’язуємо мотузками та відправляємо на 30 хвилин в морозилку.
- З остиглого тіста знімаємо пергамент, нарізаємо на шматочки.
- Відправляємо майбутнє печиво на застелений пергаментом лист і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Через 20 хвилин печиво готове.
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