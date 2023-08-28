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Цей соус дуже люблять у Грузії: спробуйте — і готуватимете завжди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неперевершений соус баже з часнику та горіхів
Неперевершений соус баже з часнику та горіхів. Фото shuba.life

Вам навіть готувати нічого не доведеться!

В Україні завтра, 29 серпня, відзначається Горіховий Спас – це важливе церковне свято. Цього дня родини збираються за одним столом та ласують частуваннями з горіхів. І якщо ви шукаєте незвичайний рецепт із горіхами, то ви його знайшли.

Сьогодні разом із Shuba пропонуємо приготувати гострий та пряний соус з вираженим горіховим смаком та часниковим ароматом під назвою баже. Його дуже люблять грузини за смак та простоту приготування. Річ у тім, що готується він із сирих інгредієнтів і варіння не потребує. Головне тут — правильні спеції та якісні волоські горіхи — стиглі та без гіркуватості.

Як приготувати грузинський соус баже

Інгредієнти на 4 порції:

  • волоські горіхи — 100 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • коріандр, насіння — 1/2 ч. л.;
  • приправа "Уцхо-сунелі" — 1/2 ч. л.;
  • шафран — 1/2 ч. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • перець червоний гострий – 1/3 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 0.5 г;
  • лимон, сік — 1 ст. л.;
  • вода — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Горіхи перемеліть у блендері до однорідного стану.
  2. Часник почистьте, пропустіть через прес і викладіть у ступку. Туди ж додайте сіль та всі спеції. Ретельно перемішайте.
  3. У ступку поступово додавайте мелені горіхи, розтираючи їх у пасту.
  4. Отриману суміш перекладіть у миску, додайте свіжий сік лимонний і перемішайте. Якщо маса вийшла занадто густою, розведіть її холодною кип’яченою водою — соус повинен вийти за консистенцією як сметана.

Приготуйте курку за рецептом "Телеграфа" і подавайте разом із соусом. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Соус #Горіховий Спас #Готуємо вдома