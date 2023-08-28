Цей соус дуже люблять у Грузії: спробуйте — і готуватимете завжди
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вам навіть готувати нічого не доведеться!
В Україні завтра, 29 серпня, відзначається Горіховий Спас – це важливе церковне свято. Цього дня родини збираються за одним столом та ласують частуваннями з горіхів. І якщо ви шукаєте незвичайний рецепт із горіхами, то ви його знайшли.
Сьогодні разом із Shuba пропонуємо приготувати гострий та пряний соус з вираженим горіховим смаком та часниковим ароматом під назвою баже. Його дуже люблять грузини за смак та простоту приготування. Річ у тім, що готується він із сирих інгредієнтів і варіння не потребує. Головне тут — правильні спеції та якісні волоські горіхи — стиглі та без гіркуватості.
Як приготувати грузинський соус баже
Інгредієнти на 4 порції:
- волоські горіхи — 100 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- коріандр, насіння — 1/2 ч. л.;
- приправа "Уцхо-сунелі" — 1/2 ч. л.;
- шафран — 1/2 ч. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- перець червоний гострий – 1/3 ч. л.;
- перець чорний мелений — 0.5 г;
- лимон, сік — 1 ст. л.;
- вода — 200 г.
Спосіб приготування:
- Горіхи перемеліть у блендері до однорідного стану.
- Часник почистьте, пропустіть через прес і викладіть у ступку. Туди ж додайте сіль та всі спеції. Ретельно перемішайте.
- У ступку поступово додавайте мелені горіхи, розтираючи їх у пасту.
- Отриману суміш перекладіть у миску, додайте свіжий сік лимонний і перемішайте. Якщо маса вийшла занадто густою, розведіть її холодною кип’яченою водою — соус повинен вийти за консистенцією як сметана.
Приготуйте курку за рецептом "Телеграфа" і подавайте разом із соусом. Смачного!