Як забути дорогу в Макдональдс: фантастичний рецепт курячих нагетсів у духовці
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Діти ніколи не захочуть у ресторан швидкого харчування
Якщо ваші діти люблять поласувати смачними нагетсами і просять відвідати ресторан швидкого харчування, спробуйте приготувати цю страву вдома. Гарантуємо – у вас вийде не лише смачно, а й корисно.
Рецепт курячих нагетсів від "ТСН" — це не лише швидко, а ще й просто, і бюджетно. Куряче філе в панування вийде неймовірно хрустким зовні і дуже ніжним усередині. Дітки забудуть дорогу до улюбленого ресторану та ласуватимуть лише вдома!
Як приготувати курячі нагетси
Інгредієнти:
- філе куряче — 300 г;
- яйце — 1 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- борошно — 2 ст. л.;
- куркума — чверть ч. л.;
- чорний мелений перець, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Куряче філе вимийте та обсушіть. Наріжте м’ясо поперек волокон на скибочки завтовшки близько сантиметра. Посоліть, поперчіть і додайте куркуму.
- Твердий сир натріть на середній тертці.
- У лоток всипте борошно, покладіть м’ясо, закрийте кришкою і добре струсіть. Сюди додайте яйце і знову добре струсіть. Додайте сир, закрийте кришкою і ще раз струсіть.
- Застеліть пергаментом лист, викладіть на нього нагетси і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах. Через 20-25 хвилин страва буде готова.
Куряче філе може зробити більш соковитим та м’яким один інгредієнт. Дізнайтеся з матеріалу "Телеграф", про що йдеться, і готуйте із задоволенням!