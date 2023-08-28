Як забути дорогу в Макдональдс: фантастичний рецепт курячих нагетсів у духовці

Діти ніколи не захочуть у ресторан швидкого харчування

Якщо ваші діти люблять поласувати смачними нагетсами і просять відвідати ресторан швидкого харчування, спробуйте приготувати цю страву вдома. Гарантуємо – у вас вийде не лише смачно, а й корисно.

Рецепт курячих нагетсів від "ТСН" — це не лише швидко, а ще й просто, і бюджетно. Куряче філе в панування вийде неймовірно хрустким зовні і дуже ніжним усередині. Дітки забудуть дорогу до улюбленого ресторану та ласуватимуть лише вдома!

Як приготувати курячі нагетси

Інгредієнти:

філе куряче — 300 г;

яйце — 1 шт.;

сир твердий — 100 г;

борошно — 2 ст. л.;

куркума — чверть ч. л.;

чорний мелений перець, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе вимийте та обсушіть. Наріжте м’ясо поперек волокон на скибочки завтовшки близько сантиметра. Посоліть, поперчіть і додайте куркуму. Твердий сир натріть на середній тертці. У лоток всипте борошно, покладіть м’ясо, закрийте кришкою і добре струсіть. Сюди додайте яйце і знову добре струсіть. Додайте сир, закрийте кришкою і ще раз струсіть. Застеліть пергаментом лист, викладіть на нього нагетси і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах. Через 20-25 хвилин страва буде готова.

Куряче філе може зробити більш соковитим та м’яким один інгредієнт. Дізнайтеся з матеріалу "Телеграф", про що йдеться, і готуйте із задоволенням!