Такий "десерт" з’їдять за пару хвилин: хітовий рецепт кабачкового торта
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ця смакота підійде і на святковий стіл, і до сімейної вечері.
Кабачок — король сезону. Адже з них можна приготувати стільки неймовірних страв — від найсмачніших кабачків французькою до приголомшливих овочевих оладок.
Сьогодні ми приготуємо торт з кабачків за рецептом "ТСН" — це варіант недорогої, але смачної закуски. Це відмінне рішення, коли хочеться оригінального, смачного, але водночас легкого. Спробуємо?
Як приготувати торт із кабачка
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- борошно — 0,5 склянки;
- помідори – 2 шт.;
- сир твердий – 100 г;
- часник – 5 зубчиків;
- майонез – 150 г;
- рослинна олія;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- свіжий кріп.
Спосіб приготування:
- Сир натріть на великій тертці. Помідори наріжте тонкими кружальцями.
- Кабачки промийте, натріть на тертці та залиште на 10 хвилин. Через вказаний час злийте рідину.
- Кріп помийте і дрібно наріжте. Часник видавіть через прес. Все перемішайте, посоліть та заправте майонезом.
- У кабачкове тісто вбийте яйця та просіяне борошно. Отримане тісто посоліть, поперчіть і перемішайте добре.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте млинці на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору. Залишіть, поки млинці не охолонуть.
- На блюдо викладіть перший кабачковий млинець і змастіть майонезом з часником і кропом. Зверху розподіліть помідори та накрийте другим млинцем. Повторюйте, доки не закінчаться кабачкові млинці.
- Останній млинець посипте натертим сиром та прикрасьте помідорами. Страва готова.
Якщо хочете дізнатися, як їдять кабачки в Греції, приготуйте мусаку за рецептом "Телеграфа". Смачного!