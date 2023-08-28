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Такий "десерт" з’їдять за пару хвилин: хітовий рецепт кабачкового торта

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Від такого кабачкового торта ніхто не відмовиться
Від такого кабачкового торта ніхто не відмовиться. Фото ТСН

Ця смакота підійде і на святковий стіл, і до сімейної вечері.

Кабачок — король сезону. Адже з них можна приготувати стільки неймовірних страв — від найсмачніших кабачків французькою до приголомшливих овочевих оладок.

Сьогодні ми приготуємо торт з кабачків за рецептом "ТСН" — це варіант недорогої, але смачної закуски. Це відмінне рішення, коли хочеться оригінального, смачного, але водночас легкого. Спробуємо?

Як приготувати торт із кабачка

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • борошно — 0,5 склянки;
  • помідори – 2 шт.;
  • сир твердий – 100 г;
  • часник – 5 зубчиків;
  • майонез – 150 г;
  • рослинна олія;
  • перець чорний мелений;
  • сіль;
  • свіжий кріп.

Спосіб приготування:

  1. Сир натріть на великій тертці. Помідори наріжте тонкими кружальцями.
  2. Кабачки промийте, натріть на тертці та залиште на 10 хвилин. Через вказаний час злийте рідину.
  3. Кріп помийте і дрібно наріжте. Часник видавіть через прес. Все перемішайте, посоліть та заправте майонезом.
  4. У кабачкове тісто вбийте яйця та просіяне борошно. Отримане тісто посоліть, поперчіть і перемішайте добре.
  5. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте млинці на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору. Залишіть, поки млинці не охолонуть.
  6. На блюдо викладіть перший кабачковий млинець і змастіть майонезом з часником і кропом. Зверху розподіліть помідори та накрийте другим млинцем. Повторюйте, доки не закінчаться кабачкові млинці.
  7. Останній млинець посипте натертим сиром та прикрасьте помідорами. Страва готова.

Якщо хочете дізнатися, як їдять кабачки в Греції, приготуйте мусаку за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Кабачки #Закуска #Чутливі рецептори #Готуємо вдома