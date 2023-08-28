Такий "десерт" з’їдять за пару хвилин: хітовий рецепт кабачкового торта

Ця смакота підійде і на святковий стіл, і до сімейної вечері.

Кабачок — король сезону. Адже з них можна приготувати стільки неймовірних страв — від найсмачніших кабачків французькою до приголомшливих овочевих оладок.

Сьогодні ми приготуємо торт з кабачків за рецептом "ТСН" — це варіант недорогої, але смачної закуски. Це відмінне рішення, коли хочеться оригінального, смачного, але водночас легкого. Спробуємо?

Як приготувати торт із кабачка

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

яйця – 3 шт.;

борошно — 0,5 склянки;

помідори – 2 шт.;

сир твердий – 100 г;

часник – 5 зубчиків;

майонез – 150 г;

рослинна олія;

перець чорний мелений;

сіль;

свіжий кріп.

Спосіб приготування:

Сир натріть на великій тертці. Помідори наріжте тонкими кружальцями. Кабачки промийте, натріть на тертці та залиште на 10 хвилин. Через вказаний час злийте рідину. Кріп помийте і дрібно наріжте. Часник видавіть через прес. Все перемішайте, посоліть та заправте майонезом. У кабачкове тісто вбийте яйця та просіяне борошно. Отримане тісто посоліть, поперчіть і перемішайте добре. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте млинці на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору. Залишіть, поки млинці не охолонуть. На блюдо викладіть перший кабачковий млинець і змастіть майонезом з часником і кропом. Зверху розподіліть помідори та накрийте другим млинцем. Повторюйте, доки не закінчаться кабачкові млинці. Останній млинець посипте натертим сиром та прикрасьте помідорами. Страва готова.

Якщо хочете дізнатися, як їдять кабачки в Греції, приготуйте мусаку за рецептом "Телеграфа". Смачного!