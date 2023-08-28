Цей яблучний пиріг із незвичайною начинкою замінить усі десерти

Випічка здивує простотою та неймовірним смаком

У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначається Горіховий Спас. Традиційно цього дня збираються за одним столом та ласують частуваннями. Часто у будинках цього дня готують випічку з горіхами та фруктами.

Якщо ви шукаєте рецепт з волоськими горіхами, "Бабусині рецепти" пропонує скуштувати незвичайну яблучну випічку з горіхами. Ніжний та смачний, він танутиме в роті. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!

Як приготувати яблучний пиріг з горіховою начинкою

Інгредієнти на форму діаметром 22 см:

великі яблука – 2 шт.;

сік половини лимона;

вершкове масло – 20 г;

цукровий пісок – 2 ст. л.;

кориця мелена – 0,5 ч. л.;

волоські горіхи – 60 г.

Спосіб приготування:

Яблука миємо, чистим від шкірки, видаляємо серцевину. М’якуш ріжемо на маленькі кубики. На суху сковороду викладаємо яблука, поливаємо лимонним соком. До яблук додаємо цукровий пісок, мелену корицю і зверху кладемо шматочок вершкового масла. Помішуючи, готуємо 5 хвилин. В масу додаємо подрібнені волоські горіхи, перемішуємо, виключаємо і залишаємо, щоб охолола. У чисту тарілку вбиваємо яйце, додаємо цукровий пісок, ванільний цукор, сіль та розмішуємо. Сюди ж наливаємо олію і все перемішуємо. В масу додаємо борошно, розпушувач і замішуємо тісто. Третину кладемо в морозилку на 10 хвилин. Форму змащуємо вершковим маслом і викладаємо більшу частину тіста, формуємо бортики. Сюди викладаємо начинку, зверху натираємо на тертці невелику частину тіста. Випікайте пиріг 30 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів.

Якщо хочете ще чогось незвичайного, приготуйте яблука у сирному тісті за рецептом "Телеграфа". Смачного!