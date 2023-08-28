Цей яблучний пиріг із незвичайною начинкою замінить усі десерти
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Випічка здивує простотою та неймовірним смаком
У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначається Горіховий Спас. Традиційно цього дня збираються за одним столом та ласують частуваннями. Часто у будинках цього дня готують випічку з горіхами та фруктами.
Якщо ви шукаєте рецепт з волоськими горіхами, "Бабусині рецепти" пропонує скуштувати незвичайну яблучну випічку з горіхами. Ніжний та смачний, він танутиме в роті. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!
Як приготувати яблучний пиріг з горіховою начинкою
Інгредієнти на форму діаметром 22 см:
- великі яблука – 2 шт.;
- сік половини лимона;
- вершкове масло – 20 г;
- цукровий пісок – 2 ст. л.;
- кориця мелена – 0,5 ч. л.;
- волоські горіхи – 60 г.
Спосіб приготування:
- Яблука миємо, чистим від шкірки, видаляємо серцевину. М’якуш ріжемо на маленькі кубики.
- На суху сковороду викладаємо яблука, поливаємо лимонним соком. До яблук додаємо цукровий пісок, мелену корицю і зверху кладемо шматочок вершкового масла. Помішуючи, готуємо 5 хвилин.
- В масу додаємо подрібнені волоські горіхи, перемішуємо, виключаємо і залишаємо, щоб охолола.
- У чисту тарілку вбиваємо яйце, додаємо цукровий пісок, ванільний цукор, сіль та розмішуємо. Сюди ж наливаємо олію і все перемішуємо.
- В масу додаємо борошно, розпушувач і замішуємо тісто. Третину кладемо в морозилку на 10 хвилин.
- Форму змащуємо вершковим маслом і викладаємо більшу частину тіста, формуємо бортики. Сюди викладаємо начинку, зверху натираємо на тертці невелику частину тіста.
- Випікайте пиріг 30 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів.
Якщо хочете ще чогось незвичайного, приготуйте яблука у сирному тісті за рецептом "Телеграфа". Смачного!