Просто змішайте яблука та яйця: рецепт омлету, про який мало хто знає
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Прокидатися будете тільки з цим сніданком
Сьогодні, 20 серпня, важлива дата у календарі свят на серпень – Горіховий Спас. Називається він тому, що у ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Часто в цей день сім’ї збираються за одним столом та ласують частуваннями з горіхами та фруктами. Ось тому пропонуємо приготувати омлет із яблуками.
Готується така страва за рецептом "1 хвилина" за лічені хвилини. Десертний омлет з яблуками – це проста та швидка ідея на святковий сніданок, але його можна готувати та у будні без ризику запізнитися на роботу.
Як приготувати омлет з яблуками
Інгредієнти:
- яблуко – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- манка чи борошно – 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- щіпка кориці.
Спосіб приготування:
- У тарілку розбийте яйця, змішайте з манкою та збийте вилкою.
- Помийте яблука і наріжте невеликими кубиками або натріть на тертці.
- На розігріту сковороду вилийте мед і викладіть яблука, готуйте, постійно перемішуючи.
- Коли яблука стануть м’якими та золотистого кольору, вилийте яєчну суміш. Смажте омлет на невеликому вогні до готовності.
- Готову страву за бажанням посипте корицею.
А на десерт ви можете посмажити яблука із хлібом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!