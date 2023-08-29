Просто змішайте яблука та яйця: рецепт омлету, про який мало хто знає

Прокидатися будете тільки з цим сніданком

Сьогодні, 20 серпня, важлива дата у календарі свят на серпень – Горіховий Спас. Називається він тому, що у ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Часто в цей день сім’ї збираються за одним столом та ласують частуваннями з горіхами та фруктами. Ось тому пропонуємо приготувати омлет із яблуками.

Готується така страва за рецептом "1 хвилина" за лічені хвилини. Десертний омлет з яблуками – це проста та швидка ідея на святковий сніданок, але його можна готувати та у будні без ризику запізнитися на роботу.

Як приготувати омлет з яблуками

Інгредієнти:

яблуко – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

манка чи борошно – 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

щіпка кориці.

Спосіб приготування:

У тарілку розбийте яйця, змішайте з манкою та збийте вилкою. Помийте яблука і наріжте невеликими кубиками або натріть на тертці. На розігріту сковороду вилийте мед і викладіть яблука, готуйте, постійно перемішуючи. Коли яблука стануть м’якими та золотистого кольору, вилийте яєчну суміш. Смажте омлет на невеликому вогні до готовності. Готову страву за бажанням посипте корицею.

А на десерт ви можете посмажити яблука із хлібом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!