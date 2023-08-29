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Просто змішайте яблука та яйця: рецепт омлету, про який мало хто знає

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Солодкий омлет із яблуками з’їдять за секунду
Солодкий омлет із яблуками з’їдять за секунду. Фото odnaminyta.com

Прокидатися будете тільки з цим сніданком

Сьогодні, 20 серпня, важлива дата у календарі свят на серпень – Горіховий Спас. Називається він тому, що у ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Часто в цей день сім’ї збираються за одним столом та ласують частуваннями з горіхами та фруктами. Ось тому пропонуємо приготувати омлет із яблуками.

Готується така страва за рецептом "1 хвилина" за лічені хвилини. Десертний омлет з яблуками – це проста та швидка ідея на святковий сніданок, але його можна готувати та у будні без ризику запізнитися на роботу.

Як приготувати омлет з яблуками

Інгредієнти:

  • яблуко – 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • манка чи борошно – 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • щіпка кориці.

Спосіб приготування:

  1. У тарілку розбийте яйця, змішайте з манкою та збийте вилкою.
  2. Помийте яблука і наріжте невеликими кубиками або натріть на тертці.
  3. На розігріту сковороду вилийте мед і викладіть яблука, готуйте, постійно перемішуючи.
  4. Коли яблука стануть м’якими та золотистого кольору, вилийте яєчну суміш. Смажте омлет на невеликому вогні до готовності.
  5. Готову страву за бажанням посипте корицею.

А на десерт ви можете посмажити яблука із хлібом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Горіховий Спас #Омлет #Готуємо вдома