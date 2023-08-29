Лічені хвилини – і готово: за кожен шматочок маринованих баклажанів буде бійка
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Пікантний та оригінальний смак здивує всіх
Ми любимо баклажани за неповторний та насичений смак. З соковитих м’ясистих овочів можна приготувати неймовірну кількість найрізноманітніших страв, а їх невелика гіркота тільки збудить ваші смакові рецептори.
Саме тому кожен кулінар хоче поповнити свої запаси заготівлею закускою з баклажанів. І якщо ви шукаєте, як приготувати їх на зиму, то рецепт Foot Oboz – саме для вас. Витративши мінімум продуктів та часу, ви отримаєте смачну та корисну заготівлю.
Як приготувати мариновані баклажани
Інгредієнти:
- часник — 4 зубки;
- перець гіркий, баклажан — до свого смаку;
- вода — 1 л;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- лавровий лист — 4-5 шт.;
- перець запашний — 1/2 ст. л.;
- чорний перець горошок — 1/2 ст. л.;
- яблучний оцет — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- Баклажани миємо та розрізаємо на 4 частини. Викладаємо їх у киплячу підсолену воду і варимо 5-7 хвилин після закипання рідини.
- Для приготування маринаду у воду додаємо лавровий лист, запашний та чорний перці горошком, сіль та цукор. Варити маринад 5 хвилин після закипання.
- На дно простерилізованих банок викладаємо часник та гострий перець, додаємо по 1 ст. л. оцту.
- За допомогою шумівки заповнюємо банку готовими баклажанами. Щільно притискаємо овочі, зверху вливаємо по 1 ст. л. оцту, заливаємо маринадом до країв банки.
- Накриваємо кришкою, закручуємо банки, перевертаємо їх вгору дном, укутуємо рушником, даємо охолонути та прибираємо для зберігання.
Якщо ви хочете дізнатися, які баклажани люблять поласувати в Грузії, приготуйте їх за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!