Лічені хвилини – і готово: за кожен шматочок маринованих баклажанів буде бійка

Пікантний та оригінальний смак здивує всіх

Ми любимо баклажани за неповторний та насичений смак. З соковитих м’ясистих овочів можна приготувати неймовірну кількість найрізноманітніших страв, а їх невелика гіркота тільки збудить ваші смакові рецептори.

Саме тому кожен кулінар хоче поповнити свої запаси заготівлею закускою з баклажанів. І якщо ви шукаєте, як приготувати їх на зиму, то рецепт Foot Oboz – саме для вас. Витративши мінімум продуктів та часу, ви отримаєте смачну та корисну заготівлю.

Як приготувати мариновані баклажани

Інгредієнти:

часник — 4 зубки;

перець гіркий, баклажан — до свого смаку;

вода — 1 л;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

лавровий лист — 4-5 шт.;

перець запашний — 1/2 ст. л.;

чорний перець горошок — 1/2 ст. л.;

яблучний оцет — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани миємо та розрізаємо на 4 частини. Викладаємо їх у киплячу підсолену воду і варимо 5-7 хвилин після закипання рідини. Для приготування маринаду у воду додаємо лавровий лист, запашний та чорний перці горошком, сіль та цукор. Варити маринад 5 хвилин після закипання. На дно простерилізованих банок викладаємо часник та гострий перець, додаємо по 1 ст. л. оцту. За допомогою шумівки заповнюємо банку готовими баклажанами. Щільно притискаємо овочі, зверху вливаємо по 1 ст. л. оцту, заливаємо маринадом до країв банки. Накриваємо кришкою, закручуємо банки, перевертаємо їх вгору дном, укутуємо рушником, даємо охолонути та прибираємо для зберігання.

Якщо ви хочете дізнатися, які баклажани люблять поласувати в Грузії, приготуйте їх за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!