Ситна вечеря з одного кабачка: цим рецептом вас благатимуть поділитися (відео)
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Готуйте одразу подвійну порцію
Кабачки – універсальний овоч. Їх можна їсти сирими, а можна приготувати з них безліч смачних страв — від кабачків по-французськи до неймовірної кабачкової ікри на зиму.
Кулінар tania_sheremet_ поділилася неймовірним рецептом ситної вечері з одного кабачка! Весь секрет в одному інгредієнті. Варто тільки до страви додати пару ложок вершкового сиру – і вас підкорить ця феєрична страва з першої ложки.
Як приготувати кабачки з вершковим сиром
Інгредієнти:
- цибуля – 1 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- солодкий перець – 1 шт.;
- помідори — 2-3 шт.;
- гострий перець – на свій смак
- сіль, перець, улюблені трави;
- часник – 2-3 зубчики
- вершковий сир – 1-2 ст. л.;
- зелень – петрушка чи кріп;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Для початку слід підготувати всі інгредієнти: помити, почистити овочі, нарізати кубиками цибулю та кабачки.
- Цибулю необхідно обсмажити на сковороді до прозорості. Сюди необхідно додати гострий перець, солодкий перець і посмажити все разом пару хвилин.
- В отриману масу додати томати та кабачки. Суміш посолити, поперчити, додати улюблені трави та тушкувати до м’якості овочів. Наприкінці додати часник та вершковий сир.
- Готову страву можна прикрасити та подати. Смачного!
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