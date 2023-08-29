Ситна вечеря з одного кабачка: цим рецептом вас благатимуть поділитися (відео)

Готуйте одразу подвійну порцію

Кабачки – універсальний овоч. Їх можна їсти сирими, а можна приготувати з них безліч смачних страв — від кабачків по-французськи до неймовірної кабачкової ікри на зиму.

Кулінар tania_sheremet_ поділилася неймовірним рецептом ситної вечері з одного кабачка! Весь секрет в одному інгредієнті. Варто тільки до страви додати пару ложок вершкового сиру – і вас підкорить ця феєрична страва з першої ложки.

Як приготувати кабачки з вершковим сиром

Інгредієнти:

цибуля – 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

солодкий перець – 1 шт.;

помідори — 2-3 шт.;

гострий перець – на свій смак

сіль, перець, улюблені трави;

часник – 2-3 зубчики

вершковий сир – 1-2 ст. л.;

зелень – петрушка чи кріп;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Для початку слід підготувати всі інгредієнти: помити, почистити овочі, нарізати кубиками цибулю та кабачки. Цибулю необхідно обсмажити на сковороді до прозорості. Сюди необхідно додати гострий перець, солодкий перець і посмажити все разом пару хвилин. В отриману масу додати томати та кабачки. Суміш посолити, поперчити, додати улюблені трави та тушкувати до м’якості овочів. Наприкінці додати часник та вершковий сир. Готову страву можна прикрасити та подати. Смачного!

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