Якщо вдома немає фаршу, вам допоможе цей рецепт овочевих котлет
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Швидко, просто, смачно
Цвітна капуста — це дуже корисний і корисний овоч для нашого організму. У ньому міститься багато білка та вітаміну С. Цвітну капусту ми звикли смажити, варити, тушкувати чи запікати її в йогурті.
Однак котлети з цвітної капусти – це досить рідкісна страва. Це не тільки корисно, а й смачно. Приготувавши такі котлети за рецептом Food Oboz, ви не тільки урізноманітните своє меню, а й з’їсте відмінну порцію вітамінів.
Як приготувати котлети із запеченої капусти
Інгредієнти:
- цвітна капуста — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- пшеничне борошно — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту відварюємо та дрібно нарізаємо. Солимо і перчимо овоч.
- До цвітної капусти додаємо два яйця і ретельно перемішуємо. Додаємо муку і знову перемішуємо.
- Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо котлети та притискаємо їх столовою ложкою для надання правильної форми. Обсмажуємо з кожного боку приблизно по 5-7 хвилин на середньому вогні.
- Викладаємо готові котлети з цвітної капусти та подаємо до столу. Смачного!
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