Якщо вдома немає фаршу, вам допоможе цей рецепт овочевих котлет

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Цвітна капуста — це дуже корисний і корисний овоч для нашого організму. У ньому міститься багато білка та вітаміну С. Цвітну капусту ми звикли смажити, варити, тушкувати чи запікати її в йогурті.

Однак котлети з цвітної капусти – це досить рідкісна страва. Це не тільки корисно, а й смачно. Приготувавши такі котлети за рецептом Food Oboz, ви не тільки урізноманітните своє меню, а й з’їсте відмінну порцію вітамінів.

Як приготувати котлети із запеченої капусти

Інгредієнти:

цвітна капуста — 300 г;

яйця — 2 шт.;

пшеничне борошно — 2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Цвітну капусту відварюємо та дрібно нарізаємо. Солимо і перчимо овоч. До цвітної капусти додаємо два яйця і ретельно перемішуємо. Додаємо муку і знову перемішуємо. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо котлети та притискаємо їх столовою ложкою для надання правильної форми. Обсмажуємо з кожного боку приблизно по 5-7 хвилин на середньому вогні. Викладаємо готові котлети з цвітної капусти та подаємо до столу. Смачного!

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