Бюджетнішого рецепту не знайдете: такий літній суп будете їсти каструлями
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Смачно, просто та ситно
У спеку ми звикли охолоджуватися класичною окрошкою. Однак, чи є можливість урізноманітнити літнє меню?
Для такої нагоди Shuba пропонує приготувати кроповий суп. Він не тільки легкий та дешевий, але й простий у приготуванні. До того ж у страву можна використовувати й заморожений кріп, а за бажанням можна в суп додати зварені круто яйця або відварену картоплю, а м’ясний бульйон замінити овочевим.
Як приготувати кроповий суп
Інгредієнти на 4 порції:
- кріп, пучок — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- петрушка, пучок – 1 шт.;
- селера, корінь — 1 шт.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- сметана 20% — 2 ст. л.;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- свиняча грудинка — 200 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясо помийте, покладіть в каструлю з двома літрами води. Додайте лавровий лист і варіть 50 хвилин.
- Очистьте і подрібніть усі необхідні овочі та покладіть їх у бульйон. Варіть до м’якості овочів.
- В суп додайте нарізаний кріп і варіть ще 10 хвилин.
- В окремий посуд відправте сметану, змішайте з невеликою кількістю готового супу. Влийте суміш у суп, додайте сіль і перець до свого смаку.
Страва готова. Подавати суп можна як гарячим, так і холодним разом із домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа".