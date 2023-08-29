Бюджетнішого рецепту не знайдете: такий літній суп будете їсти каструлями

Смачно, просто та ситно

У спеку ми звикли охолоджуватися класичною окрошкою. Однак, чи є можливість урізноманітнити літнє меню?

Для такої нагоди Shuba пропонує приготувати кроповий суп. Він не тільки легкий та дешевий, але й простий у приготуванні. До того ж у страву можна використовувати й заморожений кріп, а за бажанням можна в суп додати зварені круто яйця або відварену картоплю, а м’ясний бульйон замінити овочевим.

Як приготувати кроповий суп

Інгредієнти на 4 порції:

кріп, пучок — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

петрушка, пучок – 1 шт.;

селера, корінь — 1 шт.;

лавровий лист — 3 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

сметана 20% — 2 ст. л.;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

свиняча грудинка — 200 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

М’ясо помийте, покладіть в каструлю з двома літрами води. Додайте лавровий лист і варіть 50 хвилин. Очистьте і подрібніть усі необхідні овочі та покладіть їх у бульйон. Варіть до м’якості овочів. В суп додайте нарізаний кріп і варіть ще 10 хвилин. В окремий посуд відправте сметану, змішайте з невеликою кількістю готового супу. Влийте суміш у суп, додайте сіль і перець до свого смаку.

Страва готова. Подавати суп можна як гарячим, так і холодним разом із домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа".