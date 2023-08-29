Просто змішайте всі інгредієнти: за цією намазкою всі вишикуються в чергу

Усі проситимуть цей рецепт!

Різноманітні намазки і паштети завжди доречні, адже їх можна легко приготувати з простих інгредієнтів. Якщо до вас прийшли друзі чи близькі або якщо хочеться просто перекусити, завжди можна швиденько приготувати намазку з буряка чи грибний паштет.

Shuba пропонує приготувати незвичайну намазку з моркви, оселедця та плавленого сиру. Проста страва з кількох підручних інгредієнтів стане чудовою основою для канапе чи бутербродів.

Як приготувати намазку з моркви, оселедця та плавленого сирку

Інгредієнти на 2 порції:

морква — 1 шт.;

оселедець, філе — 1 шт.;

плавлений сир — 2 шт.;

майонез 72% — 30 г;

перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Моркву промийте, очистьте та зваріть до готовності протягом 30-35 хвилин. Овочі охолодіть, очистьте і натріть на велику тертку. Плавлений сир також натріть на велику тертку. Філе оселедця наріжте шматочками та покладіть у чашу блендера. Туди додайте моркву, сирки, майонез, поперчіть і перебийте до однорідної маси. Отриману масу покладіть на півгодини у холодильник. Через зазначений час намазку можна подавати з|білим хлібом або тостами.

Ще одна чудова закуска — намазка з кабачків за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!