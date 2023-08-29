Просто змішайте всі інгредієнти: за цією намазкою всі вишикуються в чергу
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Усі проситимуть цей рецепт!
Різноманітні намазки і паштети завжди доречні, адже їх можна легко приготувати з простих інгредієнтів. Якщо до вас прийшли друзі чи близькі або якщо хочеться просто перекусити, завжди можна швиденько приготувати намазку з буряка чи грибний паштет.
Shuba пропонує приготувати незвичайну намазку з моркви, оселедця та плавленого сиру. Проста страва з кількох підручних інгредієнтів стане чудовою основою для канапе чи бутербродів.
Як приготувати намазку з моркви, оселедця та плавленого сирку
Інгредієнти на 2 порції:
- морква — 1 шт.;
- оселедець, філе — 1 шт.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- майонез 72% — 30 г;
- перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Моркву промийте, очистьте та зваріть до готовності протягом 30-35 хвилин. Овочі охолодіть, очистьте і натріть на велику тертку.
- Плавлений сир також натріть на велику тертку.
- Філе оселедця наріжте шматочками та покладіть у чашу блендера. Туди додайте моркву, сирки, майонез, поперчіть і перебийте до однорідної маси.
- Отриману масу покладіть на півгодини у холодильник. Через зазначений час намазку можна подавати з|білим хлібом або тостами.
Ще одна чудова закуска — намазка з кабачків за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!