Соковита начинка на хрумкому хлібі: рецепт фантастичних бутербродів для бадьорого ранку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ви снідатимете тільки так
Різноманітні бутерброд – чудова закуска не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. Це улюблений та поширений сніданок та перекус. Коли немає часу готувати, просто береться шматочок хліба і на нього кладеться все, що є в холодильнику. Це можуть бути бутерброди з м’ясом, ковбасою, зеленню, сиром, рибою, ікрою чи шпротами.
Гарячі бутерброди від "Бабусиних рецептів" — це відмінний варіант ситного та швидкого сніданку чи перекушування. Це чудовий варіант, якщо хочеться поїсти, але не дуже хочеться стояти на кухні.
Як приготувати гарячі бутерброди
Інгредієнти:
- багет — 1 шт.;
- гриби – 250 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- чебрець — ½ ч. л.;
- сир – 200 г;
- помідор – 2 шт.;
- орегано — щіпка;
- базилік — щіпка;
- оливкова олія;
- сіль — ½ ч. л.
Спосіб приготування:
- Багет розрізаємо на дві рівні частини та ділимо надвоє вздовж.
- Деко застилаємо пергаментом і поливаємо оливковою олією. Викладаємо багет, випікаємо при 180 градусах у духовці 5 хвилин. Перевертаємо та випікаємо багет протягом 7 хвилин.
- Печериці миємо, нарізаємо невеликими шматочками, цибулю чистимо і ріжемо, дрібно шаткуємо часник. Дрібно натираємо сир і нарізаємо тонкими кільцями помідорів.
- У розігрітій з маслом сковороді обсмажуємо цибулю та гриби. Додаємо вершкове масло, перемішуємо та продовжуємо готувати гриби на максимальному вогні. Додаємо чебрець і сіль, часник добре перемішуємо.
- На підсмажений багет викладаємо сир, далі – нарізані помідори, орегано, базилік та грибну начинку. Посипаємо грибну начинку сиром, багети відправляємо в духовку за 200 градусів на 7 хвилин.
Рекомендуємо також гарячі бутерброди з м’ясом за рецептом "Телеграфа". Смачного!