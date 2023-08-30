Соковита начинка на хрумкому хлібі: рецепт фантастичних бутербродів для бадьорого ранку

Ви снідатимете тільки так

Різноманітні бутерброд – чудова закуска не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. Це улюблений та поширений сніданок та перекус. Коли немає часу готувати, просто береться шматочок хліба і на нього кладеться все, що є в холодильнику. Це можуть бути бутерброди з м’ясом, ковбасою, зеленню, сиром, рибою, ікрою чи шпротами.

Гарячі бутерброди від "Бабусиних рецептів" — це відмінний варіант ситного та швидкого сніданку чи перекушування. Це чудовий варіант, якщо хочеться поїсти, але не дуже хочеться стояти на кухні.

Як приготувати гарячі бутерброди

Інгредієнти:

багет — 1 шт.;

гриби – 250 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

чебрець — ½ ч. л.;

сир – 200 г;

помідор – 2 шт.;

орегано — щіпка;

базилік — щіпка;

оливкова олія;

сіль — ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Багет розрізаємо на дві рівні частини та ділимо надвоє вздовж. Деко застилаємо пергаментом і поливаємо оливковою олією. Викладаємо багет, випікаємо при 180 градусах у духовці 5 хвилин. Перевертаємо та випікаємо багет протягом 7 хвилин. Печериці миємо, нарізаємо невеликими шматочками, цибулю чистимо і ріжемо, дрібно шаткуємо часник. Дрібно натираємо сир і нарізаємо тонкими кільцями помідорів. У розігрітій з маслом сковороді обсмажуємо цибулю та гриби. Додаємо вершкове масло, перемішуємо та продовжуємо готувати гриби на максимальному вогні. Додаємо чебрець і сіль, часник добре перемішуємо. На підсмажений багет викладаємо сир, далі – нарізані помідори, орегано, базилік та грибну начинку. Посипаємо грибну начинку сиром, багети відправляємо в духовку за 200 градусів на 7 хвилин.

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