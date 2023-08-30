Ідеальний сніданок готується так: найпростіший рецепт із півкіло кабачків та 100 грам сиру
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Таку запіканку з’їдять до останньої крихти
Кабачок — воістину король сезону. З цього овочу можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачків по-французьки до овочевої ікри на зиму.
Разом із "Важно знать" ділимося рецептом ще однієї неймовірної страви — сирної запіканки з кабачками. Така запіканка подобається і дорослим, і дітям, її можна приготувати хоч на сніданок, хоч на вечерю. До того ж вона корисна і містить мало калорій.
Як приготувати запіканку з кабачками
Інгредієнти:
- 0,5 кг молодих кабачків;
- 100 г сиру;
- 30 г твердого сиру;
- 3 курячі яйця;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, перець, спеції — до свого смаку;
- сухарі (можна замінити хлібними крихтами);
- вершкове масло|мастило| для форми.
Спосіб приготування:
- Акуратно натріть молоді кабачки на великій тертці та відіжміть їх. Додайте сир і попередньо натертий твердий сир.
- Масу, що вийшла, посоліть, поперчіть, додайте улюблені спеції та попередньо подрібнений часник. Все ретельно перемішайте.
- В окремій посудині ретельно збийте вінчиком яйця. Додайте їх у кабачкову масу і знову перемішайте.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом і рясно посипте сухарями.
- Викладіть запіканку у форму та акуратно розрівняйте. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.
Спробуйте також приготувати кабачкову запіканку за рецептом "Телеграфа". Цей простий рецепт підкорить ваше серце.