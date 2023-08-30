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Ідеальний сніданок готується так: найпростіший рецепт із півкіло кабачків та 100 грам сиру

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніша літня страва — запіканка з сиром та кабачками
Найсмачніша літня страва — запіканка з сиром та кабачками. Фото vazhnoznat.com

Таку запіканку з’їдять до останньої крихти

Кабачок — воістину король сезону. З цього овочу можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачків по-французьки до овочевої ікри на зиму.

Разом із "Важно знать" ділимося рецептом ще однієї неймовірної страви — сирної запіканки з кабачками. Така запіканка подобається і дорослим, і дітям, її можна приготувати хоч на сніданок, хоч на вечерю. До того ж вона корисна і містить мало калорій.

Як приготувати запіканку з кабачками

Інгредієнти:

  • 0,5 кг молодих кабачків;
  • 100 г сиру;
  • 30 г твердого сиру;
  • 3 курячі яйця;
  • 2 зубчики часнику;
  • сіль, перець, спеції — до свого смаку;
  • сухарі (можна замінити хлібними крихтами);
  • вершкове масло|мастило| для форми.

Спосіб приготування:

  1. Акуратно натріть молоді кабачки на великій тертці та відіжміть їх. Додайте сир і попередньо натертий твердий сир.
  2. Масу, що вийшла, посоліть, поперчіть, додайте улюблені спеції та попередньо подрібнений часник. Все ретельно перемішайте.
  3. В окремій посудині ретельно збийте вінчиком яйця. Додайте їх у кабачкову масу і знову перемішайте.
  4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і рясно посипте сухарями.
  5. Викладіть запіканку у форму та акуратно розрівняйте. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

Спробуйте також приготувати кабачкову запіканку за рецептом "Телеграфа". Цей простий рецепт підкорить ваше серце.

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