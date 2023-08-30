Ідеальний сніданок готується так: найпростіший рецепт із півкіло кабачків та 100 грам сиру

Таку запіканку з’їдять до останньої крихти

Кабачок — воістину король сезону. З цього овочу можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачків по-французьки до овочевої ікри на зиму.

Разом із "Важно знать" ділимося рецептом ще однієї неймовірної страви — сирної запіканки з кабачками. Така запіканка подобається і дорослим, і дітям, її можна приготувати хоч на сніданок, хоч на вечерю. До того ж вона корисна і містить мало калорій.

Як приготувати запіканку з кабачками

Інгредієнти:

0,5 кг молодих кабачків;

100 г сиру;

30 г твердого сиру;

3 курячі яйця;

2 зубчики часнику;

сіль, перець, спеції — до свого смаку;

сухарі (можна замінити хлібними крихтами);

вершкове масло|мастило| для форми.

Спосіб приготування:

Акуратно натріть молоді кабачки на великій тертці та відіжміть їх. Додайте сир і попередньо натертий твердий сир. Масу, що вийшла, посоліть, поперчіть, додайте улюблені спеції та попередньо подрібнений часник. Все ретельно перемішайте. В окремій посудині ретельно збийте вінчиком яйця. Додайте їх у кабачкову масу і знову перемішайте. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і рясно посипте сухарями. Викладіть запіканку у форму та акуратно розрівняйте. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

Спробуйте також приготувати кабачкову запіканку за рецептом "Телеграфа". Цей простий рецепт підкорить ваше серце.