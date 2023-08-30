Просто змішайте всі інгредієнти: швидкий та смачний салат для раптових гостей

Проста у приготуванні страва не залишить вас байдужим

Найрізноманітніші салати готують на кожній кухні практично щодня. Вони можуть бути частиною святкового столу або сімейного обіду, адже страву так легко приготувати! Нарізати будь-які овочі та додати смачну заправку – це універсальний рецепт салату на кожен день.

Салат з огірками за рецептом Shuba готується лише за п’ять хвилин. Вам просто потрібно змішати вимиті та нарізані огірки зі спеціями та подати салат відразу після приготування до головної страви або як освіжаючий перекус під час літньої спеки. Спробуємо?

Як приготувати салат з огірками

Інгредієнти на 2 порції:

огірок — 350 г;

кунжут білий — 1 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

соус соєвий — 2 ч. л.;

лимон, сік — 1 ч. л.;

цукор — 0.5 ч. л.;

кріп, пучок, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для приготування соусу змішайте оливкову олію, соєвий соус, лимонний сік, цукор, подрібнений кріп. Кунжут підсмажте на сухій сковороді, поки він не почне жовтіти. Отриманим соусом полийте огірки. Посипте підсмаженим кунжутом і приправте перцем, перемішайте. Подавайте салат одразу після приготування.

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