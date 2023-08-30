Ні краплі майонезу і багато вітамінів: у вас обов’язково запитають рецепт салату

Збагатить організм вітамінами та збереже фігуру

Різноманітні салати готуються чи не на кожній кухні – це частина святкового столу, сімейного обіду або вечері. Цю страву дуже легко готувати – необхідно лише нарізати будь-які овочі та додати смачну заправку.

Саме такий легкий у приготуванні салат ми приготуємо разом із "1 хвилина". У його складі зелень, помідори, сир, м’ясо та яйця і саме це робить страву дуже вітамінною. До того ж, замість майонезу ми зробимо заправку, яка зробить смак салату неперевершеним. Насолоджуйтесь стравою без думок про кількість калорій чи шкідливих продуктів.

Як приготувати вітамінний салат

Інгредієнти:

куряче філе – 400 г;

помідори – 4 шт.;

відварені курячі яйця – 3 шт.;

листя салату – 50 г;

зелена цибуля – 30 г;

твердий сир – 30 г.

Для соусу:

сметана – 4 ст. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

сіль.

Спосіб приготування:

Для приготування соусу змішуємо сметану, соєвий соус та подрібнений часник, все перемішуємо. Листя салату нарізаємо крупно, помідори та зварені в круту курячі яйця ріжемо слайсами, відварене куряче філе – дрібними кубиками, дрібно нарізаємо зелену цибулю. На тарілці першим шаром викладаємо нарізане листя салату, далі – куряче філе, яке поливаємо соусом. Далі викладаємо нарізані яйця, зверху – помідори, посипаємо подрібненою зеленою цибулею та поливаємо соусом. Натираємо сир на великій тертці та посипаємо салат. Страва готова.

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