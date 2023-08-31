Смак шашлику на зиму: рецепт-п’ятихвилинка маринованого сала

Доречно і на святковому, і сімейному столі

Неможливо уявити дружнє гуляння або сімейні посиденьки без сала. І якщо ви вже солили сало, пропонуємо вам новий рецепт.

"УНІАН" пропонує швидкий рецепт сала, яке при цьому виходить м’яким та ароматним як шашлик. Ця шикарна страва не залишить байдужим нікого.

Як приготувати сало в розсолі

Інгредієнти:

сало (грудинка) — 1,5 кг;

цибуля — 1 велика або 2 невеликі;

вода — 1 л;

сіль — 100 г;

приправа для шашлику — 1 ч. л.;

перець запашний — 6 шт.;

перець чорний горошком – 15 шт.;

лавровий лист — 3 шт.;

петрушка та кріп — по 3 гілочки.

Спосіб приготування:

Сало промийте та обсушіть серветками, наріжте середніми шматочками. У каструлю викласти всі спеції (крім лаврового листа та солі), доведіть до кипіння, варіть 5 хвилин, потім остудіть. У невеликі чисті банки викладете по гілочці кропу і петрушки, додайте 1 лавровий лист. Сало розкладете по банках, залийте розсолом, накрийте кришками і залиште в банку на 2 доби, після чого злийте маринад із банок. Приготуйте новий розсіл зі 100 г солі та 1 л води, доведіть до кипіння, проваріть 5 хвилин і остудіть. У банки додайте нарізану півкільцями цибулю та зубчики часнику, залийте новим розсолом і залиште банки спочатку в холодильнику на 3 доби. Після цього часу переставте в темне і прохолодне місце.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати сало у холодильнику. Насолоджуйтесь улюбленим продуктом!