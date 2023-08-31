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По-флотськи, але не макарони: рецепт корисного та швидкого сніданку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Заради такої вівсянки близькі вставатимуть раніше
Заради такої вівсянки близькі вставатимуть раніше. Фото prostoway

Близькі здивуються, але попросять добавку

Часто вранці ми дуже поспішаємо і не встигаємо приготувати смачний сніданок, хапаючи щось поспіхом. Іноді це звичайний омлет, якщо ж більше часу – готуємо солодку вівсянку. Зазвичай ми звикли насолоджуватися кашею з фруктами, ягодами та горіхами або шоколадом. У це складно повірити, але солона вівсянка – не менш смачна.

Якщо вам хочеться чогось нового, а макарон по-флотськи або звичайної вівсянки вже не хочеться, Рrostoway пропонує "зміксувати" ці продукти та приготувати вівсянку по-флотськи. Безумовно, така страва спочатку здивує ваших близьких, але після першої ложки страва сподобається кожному.

Як приготувати вівсянку по-флотськи

Інгредієнти:

  • вівсянка -70 г;
  • фарш курячий — 200 г;
  • цибуля – 100 г;
  • паприка мелена — ½ ч.л.
  • сіль перець;
  • олія – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю помийте, наріжте кубиком і обсмажте на олії протягом кількох хвилин.
  2. Додайте фарш, добре перемішайте, посоліть, поперчіть та додайте паприку.
  3. До цибулі та фаршу додайте вівсяні пластівці та обсмажте 5 хвилин.
  4. Через вказаний час додайте ложку олії та залиште смажити ще на 5 хвилин. За потреби додайте трохи води.
  5. Коли пластівці стали м’якими, накрийте кришкою та залиште на 10 хвилин.

Пропонуємо також приготувати томатний суп з вівсянкою за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Вівсянка #Готуємо вдома