По-флотськи, але не макарони: рецепт корисного та швидкого сніданку
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Близькі здивуються, але попросять добавку
Часто вранці ми дуже поспішаємо і не встигаємо приготувати смачний сніданок, хапаючи щось поспіхом. Іноді це звичайний омлет, якщо ж більше часу – готуємо солодку вівсянку. Зазвичай ми звикли насолоджуватися кашею з фруктами, ягодами та горіхами або шоколадом. У це складно повірити, але солона вівсянка – не менш смачна.
Якщо вам хочеться чогось нового, а макарон по-флотськи або звичайної вівсянки вже не хочеться, Рrostoway пропонує "зміксувати" ці продукти та приготувати вівсянку по-флотськи. Безумовно, така страва спочатку здивує ваших близьких, але після першої ложки страва сподобається кожному.
Як приготувати вівсянку по-флотськи
Інгредієнти:
- вівсянка -70 г;
- фарш курячий — 200 г;
- цибуля – 100 г;
- паприка мелена — ½ ч.л.
- сіль перець;
- олія – 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- Цибулю помийте, наріжте кубиком і обсмажте на олії протягом кількох хвилин.
- Додайте фарш, добре перемішайте, посоліть, поперчіть та додайте паприку.
- До цибулі та фаршу додайте вівсяні пластівці та обсмажте 5 хвилин.
- Через вказаний час додайте ложку олії та залиште смажити ще на 5 хвилин. За потреби додайте трохи води.
- Коли пластівці стали м’якими, накрийте кришкою та залиште на 10 хвилин.
Пропонуємо також приготувати томатний суп з вівсянкою за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!