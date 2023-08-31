По-флотськи, але не макарони: рецепт корисного та швидкого сніданку

Близькі здивуються, але попросять добавку

Часто вранці ми дуже поспішаємо і не встигаємо приготувати смачний сніданок, хапаючи щось поспіхом. Іноді це звичайний омлет, якщо ж більше часу – готуємо солодку вівсянку. Зазвичай ми звикли насолоджуватися кашею з фруктами, ягодами та горіхами або шоколадом. У це складно повірити, але солона вівсянка – не менш смачна.

Якщо вам хочеться чогось нового, а макарон по-флотськи або звичайної вівсянки вже не хочеться, Рrostoway пропонує "зміксувати" ці продукти та приготувати вівсянку по-флотськи. Безумовно, така страва спочатку здивує ваших близьких, але після першої ложки страва сподобається кожному.

Як приготувати вівсянку по-флотськи

Інгредієнти:

вівсянка -70 г;

фарш курячий — 200 г;

цибуля – 100 г;

паприка мелена — ½ ч.л.

сіль перець;

олія – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Цибулю помийте, наріжте кубиком і обсмажте на олії протягом кількох хвилин. Додайте фарш, добре перемішайте, посоліть, поперчіть та додайте паприку. До цибулі та фаршу додайте вівсяні пластівці та обсмажте 5 хвилин. Через вказаний час додайте ложку олії та залиште смажити ще на 5 хвилин. За потреби додайте трохи води. Коли пластівці стали м’якими, накрийте кришкою та залиште на 10 хвилин.

Пропонуємо також приготувати томатний суп з вівсянкою за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!