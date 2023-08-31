Цей рецепт стане хітом вашого столу: 10 хвилин — і близькі ситі
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Ви такого точно не куштували!
Ми вже готували з кабачків багато різноманітних страв. Якщо хочеться чогось новенького та незвичайного, то вам сюди.
Shuba пропонує здивувати близьких та приготувати салат зі смаженими кабачками. Ця страва приємно здивує з першої ложки. Ви можете виявити трохи фантазії та заправити страву замість майонезу грецьким йогуртом чи сметаною — вибирайте, що вам подобається більше. Ви також можете доповнити салат іншими овочами на ваш смак.
Як приготувати салат зі смаженими кабачками
Інгредієнти на 2 порції:
- кабачки — 2 шт.;
- томати — 2 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- яйце куряче, велике — 2 шт.;
- лимон, сік — 1 ст. л.;
- майонез 72%, цибуля зелена, сіль, чорний перець, олія — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помідори наріжте півкільцями. Яйця відваріть у киплячій воді протягом 8-10 хвилин, остудіть і наріжте кубиками. Кабачки промийте, обсушіть і наріжте кружальцями товщиною 1,5 см. Обсмажте їх на сковороді з олією з обох боків до готовності та остудіть.
- Помідори, кабачки, яйця складіть у миску. Туди ж додайте пропущений через прес часник, лимонний сік, дрібно нашатковану цибулю, посоліть, поперчіть. Заправте салат майонезом і подавайте.
Для цього рецепту можна приготувати домашній майонез за рецептом "Телеграфа". Так салат буде ще смачнішим.