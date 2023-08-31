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Цей рецепт стане хітом вашого столу: 10 хвилин — і близькі ситі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Здивуйте близьких салатом зі смаженими кабачками
Здивуйте близьких салатом зі смаженими кабачками. Фото shuba.life

Ви такого точно не куштували!

Ми вже готували з кабачків багато різноманітних страв. Якщо хочеться чогось новенького та незвичайного, то вам сюди.

Shuba пропонує здивувати близьких та приготувати салат зі смаженими кабачками. Ця страва приємно здивує з першої ложки. Ви можете виявити трохи фантазії та заправити страву замість майонезу грецьким йогуртом чи сметаною — вибирайте, що вам подобається більше. Ви також можете доповнити салат іншими овочами на ваш смак.

Як приготувати салат зі смаженими кабачками

Інгредієнти на 2 порції:

  • кабачки — 2 шт.;
  • томати — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • яйце куряче, велике — 2 шт.;
  • лимон, сік — 1 ст. л.;
  • майонез 72%, цибуля зелена, сіль, чорний перець, олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Помідори наріжте півкільцями. Яйця відваріть у киплячій воді протягом 8-10 хвилин, остудіть і наріжте кубиками. Кабачки промийте, обсушіть і наріжте кружальцями товщиною 1,5 см. Обсмажте їх на сковороді з олією з обох боків до готовності та остудіть.
  2. Помідори, кабачки, яйця складіть у миску. Туди ж додайте пропущений через прес часник, лимонний сік, дрібно нашатковану цибулю, посоліть, поперчіть. Заправте салат майонезом і подавайте.

Для цього рецепту можна приготувати домашній майонез за рецептом "Телеграфа". Так салат буде ще смачнішим.

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома