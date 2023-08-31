До закуски, овочів чи м’яса: грецький соус за цим рецептом буде доречний завжди

Грецький настрій на кухні

Чи буде ваш обід, вечеря чи святковий стіл смачним, залежить не лише від основних страв. Важливу роль цьому зіграє і соус. Не забувайте про це, коли готуєте на кухні. Пікантний соус повинен доповнювати основну страву, надавати їй особливої нотки.

Ідеальне доповнення до багатьох страв — грецький соус дзадзікі за рецептом Shuba. Його можна зустріти не тільки в грецькій, а й у середземноморській та близькосхідній кухнях. Гострота часнику, свіжість огірка та ніжність грецького йогурту в сукупності створюють фантастичний смак

Як приготувати грецький соус.

Інгредієнти:

огірок — 1 шт.;

грецький йогурт — 300 г;

олія оливкова Extra Virgin — 1/2 ст. л.;

часник, зубчики — 2 шт.;

кріп, пучок — 15 г;

лимон, сік — 1/2 ст. л.;

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

Огірок натріть огірок на великій тертці. Перекладіть овоч на складений у два шари шматок марлі або сито, добре відіжміть і перекладіть його в миску. Кріп дрібно нарубайте, додайте в миску до огірка. Туди ж відправте решту інгредієнтів і добре перемішайте. Готовий соус накрийте кришкою та поставте соус у холодильник на годину.

Соус дзадзики часто подають до м’ясних страв, смажених або свіжих овочів і як закуску! Смачного!