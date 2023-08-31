До закуски, овочів чи м’яса: грецький соус за цим рецептом буде доречний завжди
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Грецький настрій на кухні
Чи буде ваш обід, вечеря чи святковий стіл смачним, залежить не лише від основних страв. Важливу роль цьому зіграє і соус. Не забувайте про це, коли готуєте на кухні. Пікантний соус повинен доповнювати основну страву, надавати їй особливої нотки.
Ідеальне доповнення до багатьох страв — грецький соус дзадзікі за рецептом Shuba. Його можна зустріти не тільки в грецькій, а й у середземноморській та близькосхідній кухнях. Гострота часнику, свіжість огірка та ніжність грецького йогурту в сукупності створюють фантастичний смак
Як приготувати грецький соус.
Інгредієнти:
- огірок — 1 шт.;
- грецький йогурт — 300 г;
- олія оливкова Extra Virgin — 1/2 ст. л.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- кріп, пучок — 15 г;
- лимон, сік — 1/2 ст. л.;
- сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Огірок натріть огірок на великій тертці. Перекладіть овоч на складений у два шари шматок марлі або сито, добре відіжміть і перекладіть його в миску.
- Кріп дрібно нарубайте, додайте в миску до огірка. Туди ж відправте решту інгредієнтів і добре перемішайте.
- Готовий соус накрийте кришкою та поставте соус у холодильник на годину.
Соус дзадзики часто подають до м’ясних страв, смажених або свіжих овочів і як закуску! Смачного!