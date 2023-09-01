Просто змішайте кефір та яйце: такі вергуни розлетяться з тарілки гарячими

Бюджетний рецепт без особливого клопоту

Ми вже розповідали, як приготувати соложеники за старовинним українським рецептом. Якщо ви любите поласувати солодощами, цей рецепт для вас.

Сьогодні "Бабусині рецепти" пропонують приготувати вергуни родом із дитинства. Така смакота вийде надзвичайно ніжною, м’якою та смачною. Спробуємо?

Як приготувати вергуни

Інгредієнти:

кефір кімнатної температури – 250 мл;

яйце куряче — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукровий пісок – 2 ст. л.;

борошно пшеничне – 400 г;

сода харчова – 1 ч. л. (без гірки);

соняшникова олія – 2 ст. л.;

цукрова пудра для посипання – за бажанням.

Спосіб приготування:

У великій мисці розмішуємо до однорідності яйце, цукровий пісок та сіль. Туди ж вливаємо кефір та розмішуємо. У масу частинами всипаємо пшеничне борошно, харчову соду і ретельно перемішуємо. Додаємо олію, на робочій поверхні протягом 3-4 хвилин розмішуємо тісто і залишаємо "відпочити" на 10 хвилин. Через вказаний час тісто посипаємо борошном і розкочуємо, нарізаємо на квадратики. На кожному квадратику зсередини робимо надрізи та простягаємо один хвостик через дірку. Викладаємо їх на розігріту з олією сковороду і смажимо на невеликому вогні з обох боків до золотистості. Готові вергуни за бажанням посипаємо цукровою пудрою.

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