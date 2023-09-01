Для ідеального сніданку: ці сирники їстимете десяток за раз

Заради таких сирників варто прокидатися вранці

Якщо любите починати ранок із чогось смачненького, пишні сирники — це те, що вам потрібно. Вони давно стали справжнім хітом в українців. Деякі просто не уявляють свого ранку без них, а особливо їх люблять діти.

Але якщо трохи змінити концепцію та приготувати солоні сирники? Така страва за рецептом "Мета" також смачна і ніжна, а зі сметаною вийде ще краще. У цьому рецепті є дуже незвичайні для сирників інгредієнти – сулугуні та петрушка. Вони роблять цю страву незабутньою. Приготований за цим рецептом сніданок близькі чекатимуть щоранку.

Як приготувати солоні сирники

Інгредієнти:

сир 5% — 350 г;

сулугуні — 100 г;

яйце – 1 шт.;

борошно — 30 г;

петрушки.

Спосіб приготування:

Сир подрібніть вилкою. Додайте яйце і перемішайте. Сулугуні натріть на великій тертці та додайте в сирну масу. Посоліть, додайте борошно і дрібно нарізану петрушку. З тіста, що вийшло, сформуйте сирник. Кожну кульку вмочіть у муку і смажте на невеликому вогні під кришкою з двох сторін до золотистості. Сирники готові, смачного!

Рекомендуємо також приготувати сирники у духовці за рецептом "Телеграфа". Це не тільки смачна, але ще й менш калорійна страва.