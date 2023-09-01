Рус

Для ідеального сніданку: ці сирники їстимете десяток за раз

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рецепт солоних сирників із сулугуні проситимуть усі
Рецепт солоних сирників із сулугуні проситимуть усі. Фото jisty.com.ua

Заради таких сирників варто прокидатися вранці

Якщо любите починати ранок із чогось смачненького, пишні сирники — це те, що вам потрібно. Вони давно стали справжнім хітом в українців. Деякі просто не уявляють свого ранку без них, а особливо їх люблять діти.

Але якщо трохи змінити концепцію та приготувати солоні сирники? Така страва за рецептом "Мета" також смачна і ніжна, а зі сметаною вийде ще краще. У цьому рецепті є дуже незвичайні для сирників інгредієнти – сулугуні та петрушка. Вони роблять цю страву незабутньою. Приготований за цим рецептом сніданок близькі чекатимуть щоранку.

Як приготувати солоні сирники

Інгредієнти:

  • сир 5% — 350 г;
  • сулугуні — 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно — 30 г;
  • петрушки.

Спосіб приготування:

  1. Сир подрібніть вилкою. Додайте яйце і перемішайте.
  2. Сулугуні натріть на великій тертці та додайте в сирну масу. Посоліть, додайте борошно і дрібно нарізану петрушку.
  3. З тіста, що вийшло, сформуйте сирник. Кожну кульку вмочіть у муку і смажте на невеликому вогні під кришкою з двох сторін до золотистості. Сирники готові, смачного!

Рекомендуємо також приготувати сирники у духовці за рецептом "Телеграфа". Це не тільки смачна, але ще й менш калорійна страва.

Теги:
#Рецепт #Сулугуні #Сирники #Готуємо вдома