Для ідеального сніданку: ці сирники їстимете десяток за раз
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Заради таких сирників варто прокидатися вранці
Якщо любите починати ранок із чогось смачненького, пишні сирники — це те, що вам потрібно. Вони давно стали справжнім хітом в українців. Деякі просто не уявляють свого ранку без них, а особливо їх люблять діти.
Але якщо трохи змінити концепцію та приготувати солоні сирники? Така страва за рецептом "Мета" також смачна і ніжна, а зі сметаною вийде ще краще. У цьому рецепті є дуже незвичайні для сирників інгредієнти – сулугуні та петрушка. Вони роблять цю страву незабутньою. Приготований за цим рецептом сніданок близькі чекатимуть щоранку.
Як приготувати солоні сирники
Інгредієнти:
- сир 5% — 350 г;
- сулугуні — 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- борошно — 30 г;
- петрушки.
Спосіб приготування:
- Сир подрібніть вилкою. Додайте яйце і перемішайте.
- Сулугуні натріть на великій тертці та додайте в сирну масу. Посоліть, додайте борошно і дрібно нарізану петрушку.
- З тіста, що вийшло, сформуйте сирник. Кожну кульку вмочіть у муку і смажте на невеликому вогні під кришкою з двох сторін до золотистості. Сирники готові, смачного!
Рекомендуємо також приготувати сирники у духовці за рецептом "Телеграфа". Це не тільки смачна, але ще й менш калорійна страва.