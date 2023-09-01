Такі котлети не купите у ресторані: у цьому рецепті немає ні м’яса, ні овочів
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Ви не захочете більше биточків із м’яса!
Якщо ми говоримо про крабові палички, швидше за все, на думку спадає класичний рецепт салату. А якщо спробувати приготувати з них котлети?
"Главред" пропонує незвичайний рецепт биточків. Такі котлети готувати дуже швидко. Пікантності страви надають саме крабові палички та сир. Здивуйте своїх гостей незвичайною стравою.
Як приготувати крабові котлети з сиром
Інгредієнти:
- крабові палички — 300 г;
- твердий сир — 200 г;
- яйця — 1 шт.;
- сметана 20% — 2 ст. л;
- борошно — 4 ст. л;
- часник, сіль — до свого смаку;
- рослинна олія;
- панірувальні сухарі.
Спосіб приготування:
- Крабові палички чистимо, натираємо на великій тертці або подрібнюємо у блендері. Додаємо тертий твердий сир.
- У крабове тісто додаємо сметану, яйця, часник. Все солимо, перемішуємо і додаємо борошно.
- Мокрими руками формуємо крабові котлети. Усього має вийти 9-10 штук.
- Для приготування кляру яйце збиваємо із сіллю.
- Котлети опускаємо в кляр, далі — в панірувальні сухарі та обсмажуємо на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з двох боків під кришкою. Готові котлети перекладаємо на паперовий рушник, щоб зайва олія пішла.
Подавайте котлети з улюбленим салатом за рецептом "Телеграфа". Смачного.