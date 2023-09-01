Такі котлети не купите у ресторані: у цьому рецепті немає ні м’яса, ні овочів

Ви не захочете більше биточків із м’яса!

Якщо ми говоримо про крабові палички, швидше за все, на думку спадає класичний рецепт салату. А якщо спробувати приготувати з них котлети?

"Главред" пропонує незвичайний рецепт биточків. Такі котлети готувати дуже швидко. Пікантності страви надають саме крабові палички та сир. Здивуйте своїх гостей незвичайною стравою.

Як приготувати крабові котлети з сиром

Інгредієнти:

крабові палички — 300 г;

твердий сир — 200 г;

яйця — 1 шт.;

сметана 20% — 2 ст. л;

борошно — 4 ст. л;

часник, сіль — до свого смаку;

рослинна олія;

панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

Крабові палички чистимо, натираємо на великій тертці або подрібнюємо у блендері. Додаємо тертий твердий сир. У крабове тісто додаємо сметану, яйця, часник. Все солимо, перемішуємо і додаємо борошно. Мокрими руками формуємо крабові котлети. Усього має вийти 9-10 штук. Для приготування кляру яйце збиваємо із сіллю. Котлети опускаємо в кляр, далі — в панірувальні сухарі та обсмажуємо на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з двох боків під кришкою. Готові котлети перекладаємо на паперовий рушник, щоб зайва олія пішла.

Подавайте котлети з улюбленим салатом за рецептом "Телеграфа". Смачного.