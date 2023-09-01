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Такі котлети не купите у ресторані: у цьому рецепті немає ні м’яса, ні овочів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Крабові котлети з сиром здивують всіх
Крабові котлети з сиром здивують всіх. Фото apostrophe.ua

Ви не захочете більше биточків із м’яса!

Якщо ми говоримо про крабові палички, швидше за все, на думку спадає класичний рецепт салату. А якщо спробувати приготувати з них котлети?

"Главред" пропонує незвичайний рецепт биточків. Такі котлети готувати дуже швидко. Пікантності страви надають саме крабові палички та сир. Здивуйте своїх гостей незвичайною стравою.

Як приготувати крабові котлети з сиром

Інгредієнти:

  • крабові палички — 300 г;
  • твердий сир — 200 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • сметана 20% — 2 ст. л;
  • борошно — 4 ст. л;
  • часник, сіль — до свого смаку;
  • рослинна олія;
  • панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички чистимо, натираємо на великій тертці або подрібнюємо у блендері. Додаємо тертий твердий сир.
  2. У крабове тісто додаємо сметану, яйця, часник. Все солимо, перемішуємо і додаємо борошно.
  3. Мокрими руками формуємо крабові котлети. Усього має вийти 9-10 штук.
  4. Для приготування кляру яйце збиваємо із сіллю.
  5. Котлети опускаємо в кляр, далі — в панірувальні сухарі та обсмажуємо на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з двох боків під кришкою. Готові котлети перекладаємо на паперовий рушник, щоб зайва олія пішла.

Подавайте котлети з улюбленим салатом за рецептом "Телеграфа". Смачного.

Теги:
#Рецепт #Крабові палички #Котлети #Готуємо вдома