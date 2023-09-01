Не тільки піца та паста: рецепт улюбленої італійської закуски

Якщо ви не їдете до Італії, Італія приїде до вас!

Італія може похвалитися багатьма смачними стравами. Чого варта піца з різними начинками або італійська паста болоньєзе.

Але сьогодні ми разом зі Smachnonews приготуємо популярну в цій країні літню закуску — брускету з помідорами та анчоусами. Якщо вам не вдалося побувати в Італії та скуштувати місцеві страви, у вас є чудовий шанс приготувати вдома! До того ж вам можна не повністю дотримуватися рецепту — закуску можна подавати як зі свіжими помідорами нарізаними дрібними кубиками, так і з в’яленими. Брускету можна замінити звичайними українськими хлібцями, або підсушеним хлібом.

Як приготувати літню закуску з помідорів та анчоусів

Інгредієнти на 2 порції:

4 брускети;

1 помідор, або кілька штук в’ялених томатів;

анчоуси;

бальзамічний крем-оцет;

сухий орегано.

Спосіб приготування:

Свіжий помідор миємо та очищаємо від шкірки, видаляємо насіння та нарізаємо м’якоть дрібними кубиками. В’ялені помідори просто нарізаємо шматочками. Анчоуси також нарізаємо, за бажання їх можна залишити цілими. Змішуємо з помідорами, заправляємо орегано та викладаємо на брускети чи хлібці. Поливаємо бальзамічним крем-оцтом і відразу подаємо до столу.

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