Не тільки піца та паста: рецепт улюбленої італійської закуски
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Якщо ви не їдете до Італії, Італія приїде до вас!
Італія може похвалитися багатьма смачними стравами. Чого варта піца з різними начинками або італійська паста болоньєзе.
Але сьогодні ми разом зі Smachnonews приготуємо популярну в цій країні літню закуску — брускету з помідорами та анчоусами. Якщо вам не вдалося побувати в Італії та скуштувати місцеві страви, у вас є чудовий шанс приготувати вдома! До того ж вам можна не повністю дотримуватися рецепту — закуску можна подавати як зі свіжими помідорами нарізаними дрібними кубиками, так і з в’яленими. Брускету можна замінити звичайними українськими хлібцями, або підсушеним хлібом.
Як приготувати літню закуску з помідорів та анчоусів
Інгредієнти на 2 порції:
- 4 брускети;
- 1 помідор, або кілька штук в’ялених томатів;
- анчоуси;
- бальзамічний крем-оцет;
- сухий орегано.
Спосіб приготування:
- Свіжий помідор миємо та очищаємо від шкірки, видаляємо насіння та нарізаємо м’якоть дрібними кубиками. В’ялені помідори просто нарізаємо шматочками.
- Анчоуси також нарізаємо, за бажання їх можна залишити цілими. Змішуємо з помідорами, заправляємо орегано та викладаємо на брускети чи хлібці.
- Поливаємо бальзамічним крем-оцтом і відразу подаємо до столу.
Рекомендуємо приготувати також закуску з баклажанів за рецептом "Телеграфа". Смачного!