Пиріжки з дитинства: згадайте їх смак разом із цим рецептом
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Начинку ви можете готувати на свій смак
Правильне харчування – це дуже добре, але смажені пиріжки – це ще краще. Тим більше якщо ця страва нагадує вам дитинство.
Саме такі пиріжки ми з вами й приготуємо. Прості в приготуванні, м’які та пишні, апетитні пиріжки від "Простих рецептів" ви можете готувати з різною начинкою – як із солоною, так і солодкою. У нашому меню сьогодні – з картоплею та цибулею
Як приготувати смажені пиріжки з картоплею та цибулею
Інгредієнти
Для тіста:
- гаряча вода – 300 мл;
- цукор – 1 ст.л;
- сіль — 1 ч.л;
- дріжджі свіжі – 20 г;
- олія – 50 мл;
- борошно — 500 г.
Для начинки:
- картопля – 600 г;
- цибуля – 2 шт.;
- сіль, кріп, вершкове масло — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю чистимо та обсмажуємо на сковороді з олією.
- Картоплю відварюємо в підсоленій воді, перетворюємо на пюре, змішуємо зі шматочком вершкового масла і цибулею, охолоджуємо.
- У воді розчиняємо цукор і дріжджі, додаємо олію і перемішуємо всі інгредієнти. Всипаємо трохи борошна, знову перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 15 хвилин.
- Через зазначений час додаємо борошно, що залишилося, з сіллю, вимішуємо м’яке тісто. Викладаємо тісто на змащену олією тарілку, накриваємо і залишаємо в теплому місці на 1 годину.
- Руки та стіл змащуємо олією, викладаємо тісто і ділимо його порціями, накриваємо і залишаємо на 10 хвилин.
- Формуємо пиріжки, всередину кладемо начинку та защипуємо. Обсмажуємо їх в олії на невеликому вогні до рум’яності з двох сторін.
Приготуйте також пиріжки зі склянки кефіру та одного яйця за рецептом "Телеграфа". Смачного!