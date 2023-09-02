Рус

Пиріжки з дитинства: згадайте їх смак разом із цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такими пиріжками насолоджуватиметься вся родина
Такими пиріжками насолоджуватиметься вся родина. Фото babusyni-retsepty

Начинку ви можете готувати на свій смак

Правильне харчування – це дуже добре, але смажені пиріжки – це ще краще. Тим більше якщо ця страва нагадує вам дитинство.

Саме такі пиріжки ми з вами й приготуємо. Прості в приготуванні, м’які та пишні, апетитні пиріжки від "Простих рецептів" ви можете готувати з різною начинкою – як із солоною, так і солодкою. У нашому меню сьогодні – з картоплею та цибулею

Як приготувати смажені пиріжки з картоплею та цибулею

Інгредієнти

Для тіста:

  • гаряча вода – 300 мл;
  • цукор – 1 ст.л;
  • сіль — 1 ч.л;
  • дріжджі свіжі – 20 г;
  • олія – 50 мл;
  • борошно — 500 г.

Для начинки:

  • картопля – 600 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • сіль, кріп, вершкове масло — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю чистимо та обсмажуємо на сковороді з олією.
  2. Картоплю відварюємо в підсоленій воді, перетворюємо на пюре, змішуємо зі шматочком вершкового масла і цибулею, охолоджуємо.
  3. У воді розчиняємо цукор і дріжджі, додаємо олію і перемішуємо всі інгредієнти. Всипаємо трохи борошна, знову перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 15 хвилин.
  4. Через зазначений час додаємо борошно, що залишилося, з сіллю, вимішуємо м’яке тісто. Викладаємо тісто на змащену олією тарілку, накриваємо і залишаємо в теплому місці на 1 годину.
  5. Руки та стіл змащуємо олією, викладаємо тісто і ділимо його порціями, накриваємо і залишаємо на 10 хвилин.
  6. Формуємо пиріжки, всередину кладемо начинку та защипуємо. Обсмажуємо їх в олії на невеликому вогні до рум’яності з двох сторін.

Приготуйте також пиріжки зі склянки кефіру та одного яйця за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Пиріжки #Готуємо вдома