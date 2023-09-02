Пиріжки з дитинства: згадайте їх смак разом із цим рецептом

Начинку ви можете готувати на свій смак

Правильне харчування – це дуже добре, але смажені пиріжки – це ще краще. Тим більше якщо ця страва нагадує вам дитинство.

Саме такі пиріжки ми з вами й приготуємо. Прості в приготуванні, м’які та пишні, апетитні пиріжки від "Простих рецептів" ви можете готувати з різною начинкою – як із солоною, так і солодкою. У нашому меню сьогодні – з картоплею та цибулею

Як приготувати смажені пиріжки з картоплею та цибулею

Інгредієнти

Для тіста:

гаряча вода – 300 мл;

цукор – 1 ст.л;

сіль — 1 ч.л;

дріжджі свіжі – 20 г;

олія – 50 мл;

борошно — 500 г.

Для начинки:

картопля – 600 г;

цибуля – 2 шт.;

сіль, кріп, вершкове масло — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю чистимо та обсмажуємо на сковороді з олією. Картоплю відварюємо в підсоленій воді, перетворюємо на пюре, змішуємо зі шматочком вершкового масла і цибулею, охолоджуємо. У воді розчиняємо цукор і дріжджі, додаємо олію і перемішуємо всі інгредієнти. Всипаємо трохи борошна, знову перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 15 хвилин. Через зазначений час додаємо борошно, що залишилося, з сіллю, вимішуємо м’яке тісто. Викладаємо тісто на змащену олією тарілку, накриваємо і залишаємо в теплому місці на 1 годину. Руки та стіл змащуємо олією, викладаємо тісто і ділимо його порціями, накриваємо і залишаємо на 10 хвилин. Формуємо пиріжки, всередину кладемо начинку та защипуємо. Обсмажуємо їх в олії на невеликому вогні до рум’яності з двох сторін.

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