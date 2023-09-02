І м’яса не захочеться: фантастичний рецепт смажених кабачків у сирному клярі
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Це не просто смачно, а нереально смачно
Кабачки — це улюблений сезонний овоч. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачків по-французьки до маринованих овочів на зиму.
Поки ще не закінчився сезон кабачків, спробуйте приготувати їх у сирному клярі за рецептом "1 хвилина". Це ідеальне літнє поєднання, яке не залишить нікого байдужим. Спробуйте і переконайтеся.
Як приготувати кабачки у сирному клярі.
Інгредієнти:
- молоді кабачки – 300 г;
- сир твердий – 50 г;
- сметана – 100 г;
- яйця курячі – 2 шт.;
- борошно — 120 г;
- олія рослинна – 50 мл;
- сіль, перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Кабачки промиваємо, обсушуємо, обрізаємо з боків і нарізаємо в миску кружальцями завтовшки десь 5 мм. Солимо і залишаємо на 10 хвилин. Сік, що виділився, зливаємо.
- У глибоку тарілку розбиваємо яйця, солимо, перчимо і збиваємо до однорідності. Додаємо сметану та знову перемішуємо.
- У масу поступово всипаємо 70 г борошна і додаємо натертий на середній тертці сир. Все добре перемішуємо.
- Сковороду розігріваємо разом з олією. В окрему тарілку насипаємо борошно.
- У муці обвалюємо кожен шматочок кабачка з обох боків, потім занурюємо в кляр і викладаємо на сковорідку. Смажимо на середньому вогні по 1-2 хвилини з кожного боку до золотистого відтінку та викладаємо на паперову серветку.
Як люблять кабачки у Греції, дізнайтеся з матеріалу "Телеграфа". Ця фантастична страва вразить вас!