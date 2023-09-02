Для цієї намазки шпроти купуватимете банками: рецепт ситного перекусу з трьох інгредієнтів

Така закуска завжди буде у вашому холодильнику

Чи можна уявити якесь свято чи домашній обід без смачних та різноманітних паштетів та намазок? Тільки уявіть, як подаєте до них смажені з часником грінки, хлібці чи просто ставите на стіл у скляних гарних баночках! Це ідеально!

А якщо ви змішаєте варені яйця, моркву та шпроти, у вас вийде досконалий паштет! Для того, щоб паштет був пікантнішим на смак, можна додати зубчик часнику або гострий перець чилі. Як бачите, рецепт Shuba не вимагає жодних складних продуктів або довгої метушні на кухні — просто і швидко у вас вийде чудовий перекус! Спробуємо?

Як приготувати паштет зі шпротів

Інгредієнти на 8 порцій:

шпроти — 160 г;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

У окропі відваріть яйця протягом 10 хвилин. Остудіть їх та очистьте, наріжте великими шматочками. Відваріть моркву, очистьте і наріжте крупно. Складіть разом із яйцями в глибоку миску. Зі шпротів злийте олію, рибу додайте в миску з яйцями та морквою. Масу поперчіть, посоліть і збийте занурювальним блендером до однорідності.

Після приготування зразу ж намазуйте паштет на грінки з білого хліба за рецептом "Телеграфа" і подавайте або покладіть у контейнер і поставте в холодильник. Смачного!