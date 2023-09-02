Не гірше магазинного: без кетчупу за цим рецептом узимку не сядете обідати

Кетчуп вийде не лише смачним, а й корисним

Найсмачніший і найкорисніший кетчуп – це приготований вдома. Готується він легко, смак можна регулювати, до того ж ви точно знаєте, що у складі лише натуральні інгредієнти.

Простий рецепт домашнього кетчупу пропонує "УНІАН". Він вийде настільки смачним та ароматним, що навряд чи ви пропустите сімейний обід без цієї страви. Пробуємо?

Як приготувати домашній кетчуп

Інгредієнти:

помідори — 5 кг;

цибуля — 1 кг;

цукор — 250 г;

сіль — 2 ст.л;

мелена кориця — 1 ч.л;

мелений чорний перець – 1 ч.л;

паприка або мелений червоний перець – 1 ч.л;

мелена гвоздика — 1 ч.л;

оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування:

Помідори необхідно нарізати великими часточками, видалити серцевину, викласти в каструлю. Місткість із помідорами потрібно поставити на слабкий вогонь, доки томати не пустять сік. Якщо за 10-15 хвилин цього не станеться, необхідно влити трохи води. Все перемішати та тушкувати овочі 40-50 хвилин на середньому вогні. Цибулю крупно нарізати, додати до помідорів, довести до кипіння і варити на слабкому вогні 1.5-2 години. Масу, що вийшла, слід зняти з вогню, додати цукор, сіль, корицю, чорний перець, гвоздику, паприку, перемішати та подрібнити блендером. Томатну масу потрібно влити в каструлю, поставити на вогонь, довести до кипіння і варити 1.5-2 години. Після загусання влити оцет, поварити ще 10 хвилин і вимкнути вогонь. Готовий кетчуп слід розлити по заздалегідь стерилізованим банкам.

Зберігайте домашній кетчуп відповідно до порад "Телеграфа". Насолоджуйтесь власними заготівлями цілий рік.