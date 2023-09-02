Один інгредієнт – і рибка ідеальна: простий рецепт маринованої скумбрії

Збережіть цей рецепт – у вас його обов’язково запитають

Скумбрія – це смачна та апетитна риба. Існує безліч страв із цього продукту. Всі вони оригінальні, ароматні та неймовірно смачні.

Ukrmedia ділиться рецептом, як приготувати смачну закуску вдома. Просто замаринуйте її в незвичайному маринаді за допомогою чаю – і вона буде смачнішою за магазинну. А ще така корисна страва виглядає дуже добре на столі — із золотистими бочками, ніжна та апетитна, вона підкорить серце кожного. Спробуйте – та переконайтесь!

Як приготувати мариновану скумбрію

Інгредієнти:

2 великі заморожені скумбрії;

4 ст. л. заварювання чаю;

4 ст. л. солі;

4 ст. л. цукру.

Спосіб приготування:

Скумбрію розморозьте та промийте. Відріжте рибі голову, очистьте її від нутрощів і добре промийте. Для приготування розсолу залийте заварку 1 л окропу. Дайте відвару охолонути, додайте сіль і все розмішайте. Всипте цукор і знову розмішайте до розчинення. В отриманий розсіл помістіть рибу та поставте в холодильник на 4 дні. Через вказаний час витягніть скумбрію з маринаду, промийте від заварки та протріть. Загорніть рибку в паперовий пакет і зберігайте у холодильнику.

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