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У це складно повірити: для такого рулету закусочного вам не знадобиться навіть лаваш

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний рулет із плавленого буде актуальним і на святковому столі
Незвичайний рулет із плавленого буде актуальним і на святковому столі. Фото babusyni-retsepty

Усі спочатку здивуються, але закуску зметуть за секунду

Здавалося б, з крабових паличок стільки страв уже приготовлено, що вигадати щось нове просто неможливо. Однак, якщо ви готові до експериментів, то вам сюди!

"Бабусині рецепти" пропонують дивовижний рулет — для нього вам не знадобиться навіть лаваш. Незвичайна закуска настільки вам сподобається, що рулет замінить решту страв!

Як приготувати рулет із плавленого сиру та крабових паличок

Інгредієнти:

  • плавлений сир – 90 г;
  • варені яйця – 4 шт.;
  • крабові палички – 8 шт.;
  • листя салату;
  • кріп – пучок;
  • волоські горіхи – 30 г;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль — ½ ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Плавлені сирки перекладаємо в пакет, плавимо в мікрохвильовій печі з обох боків по 30 секунд. Скалкою розкочуємо у великий прямокутний пласт і кладемо в холодильник на 30 хвилин, щоб він затвердів.
  2. Дрібно нарізаємо 6 крабових паличок.
  3. Для приготування соусу змішуємо в окремій тарі сметану з майонезом, додаємо пропущений через часник прес, солимо і перемішуємо.
  4. Яйця ділимо на жовтки та білки – окремо подрібнюємо їх на маленькій тертці. Жовтки змішуємо із 3 ложками соусу, білки – з 1 ложкою.
  5. З сирного пласта знімаємо целофан, змащуємо його спочатку жовтковою масою, а потім білковою.
  6. Викладаємо на шар із соусу листя салату, посипаємо подрібненими крабовими паличками. Кладемо на довгий край пласта цілі крабові палички та загортаємо в рулет. Фіксуємо його в целофановому пакеті або харчовій плівці та залишаємо на 4 години в холодильнику.
  7. Через вказаний час дістаємо рулет, посипаємо дрібно нарізаним кропом та крихтами волоського горіха.

А якщо у вас залишилися крабові палички, приготуйте їх у клярі за рецептом "Телеграфа". Від такої закуски вас за вуха не відтягнеш!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Крабові палички #Плавлений сир #Готуємо вдома