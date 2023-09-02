У це складно повірити: для такого рулету закусочного вам не знадобиться навіть лаваш

Усі спочатку здивуються, але закуску зметуть за секунду

Здавалося б, з крабових паличок стільки страв уже приготовлено, що вигадати щось нове просто неможливо. Однак, якщо ви готові до експериментів, то вам сюди!

"Бабусині рецепти" пропонують дивовижний рулет — для нього вам не знадобиться навіть лаваш. Незвичайна закуска настільки вам сподобається, що рулет замінить решту страв!

Як приготувати рулет із плавленого сиру та крабових паличок

Інгредієнти:

плавлений сир – 90 г;

варені яйця – 4 шт.;

крабові палички – 8 шт.;

листя салату;

кріп – пучок;

волоські горіхи – 30 г;

сметана – 1 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

сіль — ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Плавлені сирки перекладаємо в пакет, плавимо в мікрохвильовій печі з обох боків по 30 секунд. Скалкою розкочуємо у великий прямокутний пласт і кладемо в холодильник на 30 хвилин, щоб він затвердів. Дрібно нарізаємо 6 крабових паличок. Для приготування соусу змішуємо в окремій тарі сметану з майонезом, додаємо пропущений через часник прес, солимо і перемішуємо. Яйця ділимо на жовтки та білки – окремо подрібнюємо їх на маленькій тертці. Жовтки змішуємо із 3 ложками соусу, білки – з 1 ложкою. З сирного пласта знімаємо целофан, змащуємо його спочатку жовтковою масою, а потім білковою. Викладаємо на шар із соусу листя салату, посипаємо подрібненими крабовими паличками. Кладемо на довгий край пласта цілі крабові палички та загортаємо в рулет. Фіксуємо його в целофановому пакеті або харчовій плівці та залишаємо на 4 години в холодильнику. Через вказаний час дістаємо рулет, посипаємо дрібно нарізаним кропом та крихтами волоського горіха.

А якщо у вас залишилися крабові палички, приготуйте їх у клярі за рецептом "Телеграфа". Від такої закуски вас за вуха не відтягнеш!