Млинці на мільйон: такий сніданок вам подадуть у японській кав’ярні
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Ці млинці швидко розбудять ваших близьких
Якщо ви любите на сніданок пишні оладки, але шукаєте щось нове, то вам сюди. Сьогодні ми приготуємо незвичайні млинці – дораякі.
Такий сніданок за рецептом Shuba вам сподобається. Чарівні японські млинці зі збитими вершками та варенням усередині — ця страва розбудить своїм ароматом ваших близьких. Буквально через секунду вони вдадуться на кухню ласувати. Перевіримо?
Як приготувати японські млинці дораякі
Інгредієнти на 8 порцій:
- борошно — 200 г;
- молоко 3,2% — 100 мл;
- цукор — 100 г;
- яйце куряче, велике — 3 шт.;
- мед — 1 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- вершки 33% — 300 г;
- сіль, варення вишневе — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У миску вбийте яйця, посоліть, додайте цукор, мед, молоко і все перемішайте.
- В отриману масу додайте борошно та розпушувач. Знову все ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Залишіть на 15 хвилин.
- Отримане тісто викладіть порціями на суху сковороду та обсмажте з одного боку до появи бульбашок. Переверніть та обсмажуйте з іншого боку півхвилини.
- Збийте до пишності вершки.
- Намажте вершки та варення на млинець і накрийте другим, защипніть краї по периметру. Загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на 10 хвилин.
- Через вказаний час розріжте панкейки навпіл, щоб утворилися кишеньки, і подавайте.
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