Млинці на мільйон: такий сніданок вам подадуть у японській кав’ярні

Ці млинці швидко розбудять ваших близьких

Якщо ви любите на сніданок пишні оладки, але шукаєте щось нове, то вам сюди. Сьогодні ми приготуємо незвичайні млинці – дораякі.

Такий сніданок за рецептом Shuba вам сподобається. Чарівні японські млинці зі збитими вершками та варенням усередині — ця страва розбудить своїм ароматом ваших близьких. Буквально через секунду вони вдадуться на кухню ласувати. Перевіримо?

Як приготувати японські млинці дораякі

Інгредієнти на 8 порцій:

борошно — 200 г;

молоко 3,2% — 100 мл;

цукор — 100 г;

яйце куряче, велике — 3 шт.;

мед — 1 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

вершки 33% — 300 г;

сіль, варення вишневе — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У миску вбийте яйця, посоліть, додайте цукор, мед, молоко і все перемішайте. В отриману масу додайте борошно та розпушувач. Знову все ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Залишіть на 15 хвилин. Отримане тісто викладіть порціями на суху сковороду та обсмажте з одного боку до появи бульбашок. Переверніть та обсмажуйте з іншого боку півхвилини. Збийте до пишності вершки. Намажте вершки та варення на млинець і накрийте другим, защипніть краї по периметру. Загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на 10 хвилин. Через вказаний час розріжте панкейки навпіл, щоб утворилися кишеньки, і подавайте.

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