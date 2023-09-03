Ранок з "перчиком": рецепт бадьорого напою для доброго ранку

Нічого так не підбадьорить, як чашка цієї кави!

Міцна кава – чудовий варіант для того, щоб підбадьоритися зранку. Цей смачний і простий у приготуванні напій люблять пити по-різному: зі спеціями, сіллю, цукром, молоком, вершками, коньяком, какао, корицею, шоколадом та цитрусовими.

Але що робити, якщо іноді звичної дози улюбленого напою мало? У такому випадку краще скористатися новим оригінальним рецептом Smachnonews. Гаряча кава, трохи перцю, пару хвилин часу – і ви будете сповнені бадьорості протягом цілого дня.

Як приготувати каву з перцем чилі

Інгредієнти:

2 чайні ложки кави;

1/4 стручка перцю чилі;

1/2 чайної ложки кориці;

100 мілілітрів води.

Спосіб приготування:

Для початку підготуйте перець чилі. Свіжий необхідно кинути у воду, а сушений – подрібнити. Підготовлений перець кладемо у турку. Додаємо каву та корицю, заливаємо всі інгредієнти холодною водою. Готуємо каву на найменшому вогні, поки вона не почне закипати. Як тільки кава почне підійматися, знімаємо турку з вогню та наливаємо напій у чашку. Кава з перцем чилі готова, смачного!

До речі, підбадьоритися можна також за допомогою кави із секретним інгредієнтом. Яким — читайте у рецепті "Телеграфа".