Ранок з "перчиком": рецепт бадьорого напою для доброго ранку
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Нічого так не підбадьорить, як чашка цієї кави!
Міцна кава – чудовий варіант для того, щоб підбадьоритися зранку. Цей смачний і простий у приготуванні напій люблять пити по-різному: зі спеціями, сіллю, цукром, молоком, вершками, коньяком, какао, корицею, шоколадом та цитрусовими.
Але що робити, якщо іноді звичної дози улюбленого напою мало? У такому випадку краще скористатися новим оригінальним рецептом Smachnonews. Гаряча кава, трохи перцю, пару хвилин часу – і ви будете сповнені бадьорості протягом цілого дня.
Як приготувати каву з перцем чилі
Інгредієнти:
- 2 чайні ложки кави;
- 1/4 стручка перцю чилі;
- 1/2 чайної ложки кориці;
- 100 мілілітрів води.
Спосіб приготування:
- Для початку підготуйте перець чилі. Свіжий необхідно кинути у воду, а сушений – подрібнити.
- Підготовлений перець кладемо у турку. Додаємо каву та корицю, заливаємо всі інгредієнти холодною водою.
- Готуємо каву на найменшому вогні, поки вона не почне закипати. Як тільки кава почне підійматися, знімаємо турку з вогню та наливаємо напій у чашку. Кава з перцем чилі готова, смачного!
До речі, підбадьоритися можна також за допомогою кави із секретним інгредієнтом. Яким — читайте у рецепті "Телеграфа".