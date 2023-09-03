Ні смаження, ні олії: секретний рецепт котлет від німецьких кухарів

Незвичайно та неймовірно смачно

Що може бути смачніше за ароматну котлету? Відкушуєш шматочок цієї соковитої смакоти – і отримуєш просто нереальне задоволення.

"Бабусині рецепти" розповідають, що у Німеччині люблять готувати котлети у духовці. Так вони виходять не менш смачними та соковитими, але кориснішими, ніж смажені. Перевіримо?

Як приготувати котлети за німецьким рецептом

Інгредієнти:

фарш – 1 кг;

хліб – 100 г;

молоко – 200 мл;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

вершкове масло – 20 г;

кінза – 1 пучок;

гірчиця – 1 ст. л.;

чорний перець – 1 щіпка;

яйце – 2 шт.;

сіль – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо фарш та яйця. Нарізаємо кубиком цибулю, обсмажуємо в сковороді з розтопленим вершковим маслом до золотистого кольору. Зубчик часнику подрібнюємо ножем, додаємо до цибулі. Сюди додаємо дрібно нарізану кінзу, чорний мелений перець та гірчицю. Масу, що вийшла, додаємо до фаршу, солимо і ретельно перемішуємо. Шматочки хліба замочуємо в молоці, віджимаємо, перекладаємо у фарш, знову перемішуємо і відбиваємо. Застилаємо форму для запікання пергаментом, змочуємо руки у воді. З фаршу формуємо великі котлети, які викладаємо на лист і змащуємо розтопленим вершковим маслом. Відправляємо в духовку на 33 хвилини за 190 градусів.

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