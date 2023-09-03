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Ні смаження, ні олії: секретний рецепт котлет від німецьких кухарів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Нереальні котлети люблять у Німеччині, полюбите і ви
Нереальні котлети люблять у Німеччині, полюбите і ви. Фото babusyni-retsepty

Незвичайно та неймовірно смачно

Що може бути смачніше за ароматну котлету? Відкушуєш шматочок цієї соковитої смакоти – і отримуєш просто нереальне задоволення.

"Бабусині рецепти" розповідають, що у Німеччині люблять готувати котлети у духовці. Так вони виходять не менш смачними та соковитими, але кориснішими, ніж смажені. Перевіримо?

Як приготувати котлети за німецьким рецептом

Інгредієнти:

  • фарш – 1 кг;
  • хліб – 100 г;
  • молоко – 200 мл;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • вершкове масло – 20 г;
  • кінза – 1 пучок;
  • гірчиця – 1 ст. л.;
  • чорний перець – 1 щіпка;
  • яйце – 2 шт.;
  • сіль – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішуємо фарш та яйця.
  2. Нарізаємо кубиком цибулю, обсмажуємо в сковороді з розтопленим вершковим маслом до золотистого кольору.
  3. Зубчик часнику подрібнюємо ножем, додаємо до цибулі. Сюди додаємо дрібно нарізану кінзу, чорний мелений перець та гірчицю. Масу, що вийшла, додаємо до фаршу, солимо і ретельно перемішуємо.
  4. Шматочки хліба замочуємо в молоці, віджимаємо, перекладаємо у фарш, знову перемішуємо і відбиваємо.
  5. Застилаємо форму для запікання пергаментом, змочуємо руки у воді.
  6. З фаршу формуємо великі котлети, які викладаємо на лист і змащуємо розтопленим вершковим маслом. Відправляємо в духовку на 33 хвилини за 190 градусів.

Приготуйте також соковиті та неймовірно смачні котлети з трьох інгредієнтів за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного.

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