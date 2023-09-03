Ні смаження, ні олії: секретний рецепт котлет від німецьких кухарів
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Незвичайно та неймовірно смачно
Що може бути смачніше за ароматну котлету? Відкушуєш шматочок цієї соковитої смакоти – і отримуєш просто нереальне задоволення.
"Бабусині рецепти" розповідають, що у Німеччині люблять готувати котлети у духовці. Так вони виходять не менш смачними та соковитими, але кориснішими, ніж смажені. Перевіримо?
Як приготувати котлети за німецьким рецептом
Інгредієнти:
- фарш – 1 кг;
- хліб – 100 г;
- молоко – 200 мл;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- вершкове масло – 20 г;
- кінза – 1 пучок;
- гірчиця – 1 ст. л.;
- чорний перець – 1 щіпка;
- яйце – 2 шт.;
- сіль – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо фарш та яйця.
- Нарізаємо кубиком цибулю, обсмажуємо в сковороді з розтопленим вершковим маслом до золотистого кольору.
- Зубчик часнику подрібнюємо ножем, додаємо до цибулі. Сюди додаємо дрібно нарізану кінзу, чорний мелений перець та гірчицю. Масу, що вийшла, додаємо до фаршу, солимо і ретельно перемішуємо.
- Шматочки хліба замочуємо в молоці, віджимаємо, перекладаємо у фарш, знову перемішуємо і відбиваємо.
- Застилаємо форму для запікання пергаментом, змочуємо руки у воді.
- З фаршу формуємо великі котлети, які викладаємо на лист і змащуємо розтопленим вершковим маслом. Відправляємо в духовку на 33 хвилини за 190 градусів.
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