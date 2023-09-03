Для цього салату вам навіть варити нічого не доведеться: рецепт-п’ятихвилинка, якщо гості вже на порозі
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Жодної довгої метушні на кухні
Різні салати вже міцно увійшли до нашої кухні. Легкі у приготуванні страви, вони стали частиною святкового столу та сімейного обіду. Що може бути простіше, ніж нарізати будь-які овочі та додати смачну заправку?
А чи можна приготувати смачний та незвичайний салат, якщо гості вже дзвонять у двері? За рецептом "Главреда" зробити це можна за пару хвилин лише з п’яти найпростіших інгредієнтів. Цей рецепт — справжня паличка-рятівниця, адже вам навіть не доведеться нічого варити! Приготуйте цей рецепт раз — і він стане вашим коронним. Спробуємо?
Як приготувати простий салат
Інгредієнти:
- кукурудза — 150 г;
- огірки — 2 шт.;
- сир косичка;
- сухарики темні;
- майонез.
Спосіб приготування:
- З кукурудзи злийте всю рідину та одразу додайте в салатник. Огірки почистьте від шкірки та поріжте кубиками. Сир косичку наріжте дрібними кубиками або порвіть на шматочки руками.
- Змішайте кукурудзу, огірки та сир. Додайте одну столову ложку майонезу та всипте сухарики. Все добре перемішайте і подавайте до столу, поки сухарики залишаються хрусткими.
До речі, майонез до цього салату можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Смачного.