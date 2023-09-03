Для цього салату вам навіть варити нічого не доведеться: рецепт-п’ятихвилинка, якщо гості вже на порозі

Жодної довгої метушні на кухні

Різні салати вже міцно увійшли до нашої кухні. Легкі у приготуванні страви, вони стали частиною святкового столу та сімейного обіду. Що може бути простіше, ніж нарізати будь-які овочі та додати смачну заправку?

А чи можна приготувати смачний та незвичайний салат, якщо гості вже дзвонять у двері? За рецептом "Главреда" зробити це можна за пару хвилин лише з п’яти найпростіших інгредієнтів. Цей рецепт — справжня паличка-рятівниця, адже вам навіть не доведеться нічого варити! Приготуйте цей рецепт раз — і він стане вашим коронним. Спробуємо?

Як приготувати простий салат

Інгредієнти:

кукурудза — 150 г;

огірки — 2 шт.;

сир косичка;

сухарики темні;

майонез.

Спосіб приготування:

З кукурудзи злийте всю рідину та одразу додайте в салатник. Огірки почистьте від шкірки та поріжте кубиками. Сир косичку наріжте дрібними кубиками або порвіть на шматочки руками. Змішайте кукурудзу, огірки та сир. Додайте одну столову ложку майонезу та всипте сухарики. Все добре перемішайте і подавайте до столу, поки сухарики залишаються хрусткими.

До речі, майонез до цього салату можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Смачного.