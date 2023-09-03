Без цієї кабачкової намазки не зможете уявити собі літо: рецепт неймовірної смакоти
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Коли у двері дзвонять несподівані гості, ця закуска вас врятує
Кабачки — приголомшливий овоч. Скільки страв можна приготувати з нього — від кабачків по-французьски до смачної ікри.
Сьогодні у вашій "кабачковій" скарбничці — плюс один рецепт від Shuba. З кабачків ми приготуємо неймовірну кабачкову намазку. Вона стане в пригоді, коли ви чекаєте гостей — готується закуска швидко, вона бюджетна, але смак у намазки — просто приголомшливий! Спробуємо?
Як приготувати кабачкову намазку
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачки — 450 г;
- томати — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- морква – 1 г;
- зелень — 40 г;
- плавлений сир — 2 шт.;
- олія соняшникова — 25 г;
- тостовий хліб — 4 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помідор занурте в окріп на 1 хвилину, потім перекладіть у холодну воду, почистьте шкіру і наріжте кубиками.
- Овочі вимийте. Кабачки почистьте, наріжте кубиками. Цибулю та часник почистьте і подрібніть. Моркву почистьте та натріть на великій тертці. Зелень подрібніть.
- Цибулю, часник і моркву обсмажуйте 5 хвилин до м’якості на розігрітій з олією сковороді.
- До овочів додайте кабачки та готуйте 8-10 хвилин помішуючи. Після цього додайте помідор, накрийте кришкою, зменште вогонь і тушкуйте ще кілька хвилин.
- Плавлені сирки натріть на тертці та додайте до овочевого пюре. Додайте приправи, зелень і перемішайте.
- Хліб підсмажте на сухій сковороді, змастіть кабачковою намазкою, прикрасьте зеленню та подавайте.
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