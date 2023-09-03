Без цієї кабачкової намазки не зможете уявити собі літо: рецепт неймовірної смакоти

Коли у двері дзвонять несподівані гості, ця закуска вас врятує

Кабачки — приголомшливий овоч. Скільки страв можна приготувати з нього — від кабачків по-французьски до смачної ікри.

Сьогодні у вашій "кабачковій" скарбничці — плюс один рецепт від Shuba. З кабачків ми приготуємо неймовірну кабачкову намазку. Вона стане в пригоді, коли ви чекаєте гостей — готується закуска швидко, вона бюджетна, але смак у намазки — просто приголомшливий! Спробуємо?

Як приготувати кабачкову намазку

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 450 г;

томати — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

морква – 1 г;

зелень — 40 г;

плавлений сир — 2 шт.;

олія соняшникова — 25 г;

тостовий хліб — 4 шт.;

сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помідор занурте в окріп на 1 хвилину, потім перекладіть у холодну воду, почистьте шкіру і наріжте кубиками. Овочі вимийте. Кабачки почистьте, наріжте кубиками. Цибулю та часник почистьте і подрібніть. Моркву почистьте та натріть на великій тертці. Зелень подрібніть. Цибулю, часник і моркву обсмажуйте 5 хвилин до м’якості на розігрітій з олією сковороді. До овочів додайте кабачки та готуйте 8-10 хвилин помішуючи. Після цього додайте помідор, накрийте кришкою, зменште вогонь і тушкуйте ще кілька хвилин. Плавлені сирки натріть на тертці та додайте до овочевого пюре. Додайте приправи, зелень і перемішайте. Хліб підсмажте на сухій сковороді, змастіть кабачковою намазкою, прикрасьте зеленню та подавайте.

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