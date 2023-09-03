Ви приготуйте тісто за три хвилини: лінивий рецепт пирога з ягодами
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Не рецепт, а золото
Якщо ви ласун, напевно у вас є під рукою неймовірна кількість домашньої випічки. А бажаєте, поділимося ще одним? Від цього рецепту ви будете у захваті!
Річ у тому, що пиріг з ягодами за рецептом Shuba можна готувати цілий рік — зі свіжих ягід та фруктів або із заморожених. Ваш пиріг може бути з одним видом фруктів або ягід, або ви можете заміксувати кілька видів, а тісто готується за хвилини. Спробуємо?
Як приготувати пиріг з ягодами
Інгредієнти на 6 порцій:
- масло вершкове 73% — 30 г;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- борошно — 120 г;
- цукор — 120 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — 1/5 ч. л.;
- молоко 2,8% — 180 мл;
- ягоди — 2 склянки.
Спосіб приготування:
- Помийте ягоди та фрукти, при необхідності видаліть кісточки, а великі плоди наріжте.
- Розігрійте духовку до 175-180 °С. У форму для випічки налийте рафіновану олію і покладіть вершкове масло, розтопіть олію в духовці і дістаньте.
- У миску насипте борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач і перемішайте. Додайте молоко і перемішайте до однорідного стану — у вас має вийти тісто консистенції кефіру.
- Тісто влийте у форму, а зверху розкладіть ягоди та фрукти. Поставте лист в духовку і випікайте при температурі 175-180 ° С протягом 45-60 хвилин. Після цього часу дістаньте пиріг і подавайте.
Якщо хочете, щоб пиріг довго не черствів, додайте туди один інгредієнт. Смачного!