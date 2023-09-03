Ви приготуйте тісто за три хвилини: лінивий рецепт пирога з ягодами

Не рецепт, а золото

Якщо ви ласун, напевно у вас є під рукою неймовірна кількість домашньої випічки. А бажаєте, поділимося ще одним? Від цього рецепту ви будете у захваті!

Річ у тому, що пиріг з ягодами за рецептом Shuba можна готувати цілий рік — зі свіжих ягід та фруктів або із заморожених. Ваш пиріг може бути з одним видом фруктів або ягід, або ви можете заміксувати кілька видів, а тісто готується за хвилини. Спробуємо?

Як приготувати пиріг з ягодами

Інгредієнти на 6 порцій:

масло вершкове 73% — 30 г;

рослинна олія — 2 ст. л.;

борошно — 120 г;

цукор — 120 г;

цукор ванільний — 10 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 1/5 ч. л.;

молоко 2,8% — 180 мл;

ягоди — 2 склянки.

Спосіб приготування:

Помийте ягоди та фрукти, при необхідності видаліть кісточки, а великі плоди наріжте. Розігрійте духовку до 175-180 °С. У форму для випічки налийте рафіновану олію і покладіть вершкове масло, розтопіть олію в духовці і дістаньте. У миску насипте борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач і перемішайте. Додайте молоко і перемішайте до однорідного стану — у вас має вийти тісто консистенції кефіру. Тісто влийте у форму, а зверху розкладіть ягоди та фрукти. Поставте лист в духовку і випікайте при температурі 175-180 ° С протягом 45-60 хвилин. Після цього часу дістаньте пиріг і подавайте.

Якщо хочете, щоб пиріг довго не черствів, додайте туди один інгредієнт. Смачного!