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Ви приготуйте тісто за три хвилини: лінивий рецепт пирога з ягодами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Напрочуд швидкий пиріг з яблуками вам обов’язково сподобається
Напрочуд швидкий пиріг з яблуками вам обов’язково сподобається. Фото shuba.life

Не рецепт, а золото

Якщо ви ласун, напевно у вас є під рукою неймовірна кількість домашньої випічки. А бажаєте, поділимося ще одним? Від цього рецепту ви будете у захваті!

Річ у тому, що пиріг з ягодами за рецептом Shuba можна готувати цілий рік — зі свіжих ягід та фруктів або із заморожених. Ваш пиріг може бути з одним видом фруктів або ягід, або ви можете заміксувати кілька видів, а тісто готується за хвилини. Спробуємо?

Як приготувати пиріг з ягодами

Інгредієнти на 6 порцій:

  • масло вершкове 73% — 30 г;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • борошно — 120 г;
  • цукор — 120 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — 1/5 ч. л.;
  • молоко 2,8% — 180 мл;
  • ягоди — 2 склянки.

Спосіб приготування:

  1. Помийте ягоди та фрукти, при необхідності видаліть кісточки, а великі плоди наріжте.
  2. Розігрійте духовку до 175-180 °С. У форму для випічки налийте рафіновану олію і покладіть вершкове масло, розтопіть олію в духовці і дістаньте.
  3. У миску насипте борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач і перемішайте. Додайте молоко і перемішайте до однорідного стану — у вас має вийти тісто консистенції кефіру.
  4. Тісто влийте у форму, а зверху розкладіть ягоди та фрукти. Поставте лист в духовку і випікайте при температурі 175-180 ° С протягом 45-60 хвилин. Після цього часу дістаньте пиріг і подавайте.

Якщо хочете, щоб пиріг довго не черствів, додайте туди один інгредієнт. Смачного!

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