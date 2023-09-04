Таким чизкейком люблять поласувати в Японії: простий рецепт із трьох інгредієнтів
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Небагато часу і продуктів — і солодощі на столі
Якщо ви — любитель солодощів і навіть готували вже чизкейк без випічки, пропонуємо звернути увагу на цей рецепт. Так цей десерт люблять готувати у Японії.
Рецепт з life.nv. — дуже простий. Вам знадобиться лише три інгредієнти та трохи часу, а у нас буде просто неперевершений десерт. Спробуємо?
Як приготувати японський чизкейк
Інгредієнти:
- білий шоколад – 200 г;
- яйця — 5 шт.;
- крем-сир (на кшталт Філадельфії) – 200 г.
Спосіб приготування:
- Шоколад поріжте і розтопіть на маленькому вогні або мікрохвильовій печі.
- Яєчні жовтки відокремте від білків, додайте в розтоплений шоколад і збийте вінчиком до однорідної маси.
- Білки збийте в густу піну і додайте в тісто в три заходи, перемішуючи його після кожного. У три заходи додайте їх у тісто. Після кожного заходу не забувайте ретельно перемішувати тісто.
- Оберніть із зовнішнього боку форму для випікання фольгою, а всередині застеліть пергамент для випікання. Залийте тісто.
- У деко з високими краями поставте форму із тестом. Приблизно до середини налийте деко води.
- Поставте форму в духовку до 170 градусів і випікайте чизкейк при цій температурі протягом 15 хвилин. Знизьте температуру до 160 градусів та випікайте ще 15 хвилин.
- Готовий чизкейк посипте цукровою пудрою та подавайте.
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