Таким чизкейком люблять поласувати в Японії: простий рецепт із трьох інгредієнтів

Небагато часу і продуктів — і солодощі на столі

Якщо ви — любитель солодощів і навіть готували вже чизкейк без випічки, пропонуємо звернути увагу на цей рецепт. Так цей десерт люблять готувати у Японії.

Рецепт з life.nv. — дуже простий. Вам знадобиться лише три інгредієнти та трохи часу, а у нас буде просто неперевершений десерт. Спробуємо?

Як приготувати японський чизкейк

Інгредієнти:

білий шоколад – 200 г;

яйця — 5 шт.;

крем-сир (на кшталт Філадельфії) – 200 г.

Спосіб приготування:

Шоколад поріжте і розтопіть на маленькому вогні або мікрохвильовій печі. Яєчні жовтки відокремте від білків, додайте в розтоплений шоколад і збийте вінчиком до однорідної маси. Білки збийте в густу піну і додайте в тісто в три заходи, перемішуючи його після кожного. У три заходи додайте їх у тісто. Після кожного заходу не забувайте ретельно перемішувати тісто. Оберніть із зовнішнього боку форму для випікання фольгою, а всередині застеліть пергамент для випікання. Залийте тісто. У деко з високими краями поставте форму із тестом. Приблизно до середини налийте деко води. Поставте форму в духовку до 170 градусів і випікайте чизкейк при цій температурі протягом 15 хвилин. Знизьте температуру до 160 градусів та випікайте ще 15 хвилин. Готовий чизкейк посипте цукровою пудрою та подавайте.

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