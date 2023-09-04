У цьому рецепті немає ні грама оцту: огірочки за цим рецептом не достоять і до перших морозів

Це неймовірно смачно та просто

Як приємно взимку відкрити улюблену баночку маринованих огірків! Навряд чи хтось відмовиться похрумтіти ними – варто тільки відкрити баночку, поставити на стіл. Гарантуємо – жоден не пройде, не схопивши бодай одного!

Більшість рецептів маринованих огірків містять оцет. Якщо вам з якихось причин вживати його не можна, Рікселінформ ділиться рецептом закуски без кислоти. Але ці огірочки вийдуть не менш хрусткими!

Як приготувати мариновані огірки без оцту

Інгредієнти на банку об’ємом 1 літр:

огірки;

3 парасольки кропу;

2 корені (або листи) хрону;

3 лаврові листи;

4 горошини чорного перцю;

4 зубчики часнику;

цукор, сіль, лимонна кислота.

Спосіб приготування:

Огірки миємо, відправляємо в каструлю, заливаємо окропом і залишаємо під кришкою на 20 хвилин. Після вказаного часу зливаємо воду в окрему каструлю. На кожен літр води додаємо по 150 г цукру та 40 г кухонної солі. Доводимо розсіл до кипіння та додаємо лимонну кислоту з розрахунку 1 ч. л. на кожний літр маринаду. Огірки розкладаємо по стерилізованих банках. Розливаємо маринад банками, закриваємо кришками, перевертаємо та залишаємо до охолодження.

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