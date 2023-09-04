Просто змішайте сир і кефір: цих коржиків коханий з’їдатиме по десять за раз

Простий та ситний сніданок виходить так!

Сніданок — це один з найважливіших прийомів їжі. Він має бути натуральним, поживним та смачним. Бажано, щоб на приготування їжі вранці йшло менше часу.

Коржики на кефірі від "Бабусиних рецептів" стануть для вас і вашої родини найдовгоочікуванішим прийомом їжі, заради якого вам точно захочеться прокидатися. З простих продуктів і без будь-якої метушні ви приготуєте настільки смачні коржики, що їх змітатимуть прямо зі сковороди! Спробуємо?

Як приготувати коржики на кефірі.

Інгредієнти:

сир – 350 г;

кефір – 350 мл;

яйця – 2 шт.;

сіль — 0,5 ч.л.;

сода — 0,5 ч.л.;

соняшникова олія – 3 ст.л.;

зелена цибуля – 70 г;

борошно — 300 г.

Спосіб приготування:

У миску з сиром виливаємо кефір, солимо, додаємо соду і ретельно перемішуємо. В отриману масу вливаємо олію і знову перемішуємо. Дрібно нарізану зелену цибулю додаємо в суміш. Туди ж просіюємо борошно і замішуємо тісто. У сковороду з олією викладаємо пару ложок тіста, розподіляємо рівним шаром на поверхні. Обсмажуємо коржики з обох боків під кришкою до золотистої скоринки. Готовий корж змастіть розтопленим вершковим маслом і подавайте. Смачного!

До таких коржів можна приготувати згущене молоко за рецептом "Телеграф". Смачного!