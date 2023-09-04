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Просто змішайте сир і кефір: цих коржиків коханий з’їдатиме по десять за раз

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ці коржики готуватимете щоранку
Ці коржики готуватимете щоранку. Фото babusyni-retsepty

Простий та ситний сніданок виходить так!

Сніданок — це один з найважливіших прийомів їжі. Він має бути натуральним, поживним та смачним. Бажано, щоб на приготування їжі вранці йшло менше часу.

Коржики на кефірі від "Бабусиних рецептів" стануть для вас і вашої родини найдовгоочікуванішим прийомом їжі, заради якого вам точно захочеться прокидатися. З простих продуктів і без будь-якої метушні ви приготуєте настільки смачні коржики, що їх змітатимуть прямо зі сковороди! Спробуємо?

Як приготувати коржики на кефірі.

Інгредієнти:

  • сир – 350 г;
  • кефір – 350 мл;
  • яйця – 2 шт.;
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • сода — 0,5 ч.л.;
  • соняшникова олія – 3 ст.л.;
  • зелена цибуля – 70 г;
  • борошно — 300 г.

Спосіб приготування:

  1. У миску з сиром виливаємо кефір, солимо, додаємо соду і ретельно перемішуємо. В отриману масу вливаємо олію і знову перемішуємо.
  2. Дрібно нарізану зелену цибулю додаємо в суміш. Туди ж просіюємо борошно і замішуємо тісто.
  3. У сковороду з олією викладаємо пару ложок тіста, розподіляємо рівним шаром на поверхні. Обсмажуємо коржики з обох боків під кришкою до золотистої скоринки.
  4. Готовий корж змастіть розтопленим вершковим маслом і подавайте. Смачного!

До таких коржів можна приготувати згущене молоко за рецептом "Телеграф". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Коржі #Готуємо вдома