Такий шоколадний мус із ожиною діти самі приготують, самі і з’їдять
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дітей за вуха не відтягнеш
Дістаєте з холодильника креманку, занурюєте ложечку до самого дна, зачерпує чарівний мус і відчуваєте райську насолоду! Саме такий десерт ми з вами та готуватимемо.
Спробуйте ніжний шоколадний мус з ожиною за рецептом Shuba — і вам уже не потрібна буде інша смакота! Шоколадний мус, що тане в роті, у поєднанні з соковитою ожиною — це ж ідеальна літня насолода! А якщо ви відправите його на кілька годин до морозильної камери, ви отримаєте неймовірне морозиво. Та й готувати таку смакоту дуже просто. Перевіримо?
Як приготувати шоколадний мус з ожиною
Інгредієнти на 2 порції:
- вершки 15% — 150 г;
- пастилу — 800 г;
- шоколад — 100 г;
- ожиновий сік — 40 г;
- яєчний білок — 2 шт.;
- ожина — 300 г.
Спосіб приготування:
- У каструлю з товстим дном покладіть пастилу, вершки та подрібнений шоколад. Нагрівайте, помішуючи, доки пастила не розтопиться. Додайте ожиновий сік, перемішайте, зніміть з вогню і дайте охолонути.
- Ожину вимийте і викладіть на паперовий рушник обсохнути.
- Білки збийте, додайте у вершково-шоколадну суміш.
- У цю суміш додайте 250 г ожини та обережно перемішайте.
- Мус розлийте і помістіть у холодильник на 2-3 години. Перед подачею прикрасьте ягодами ожини.
А щоб готувати таке диво взимку, заморозьте ожину за порадами "Телеграфа". Насолоджуйтесь!