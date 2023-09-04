Такий шоколадний мус із ожиною діти самі приготують, самі і з’їдять

Дітей за вуха не відтягнеш

Дістаєте з холодильника креманку, занурюєте ложечку до самого дна, зачерпує чарівний мус і відчуваєте райську насолоду! Саме такий десерт ми з вами та готуватимемо.

Спробуйте ніжний шоколадний мус з ожиною за рецептом Shuba — і вам уже не потрібна буде інша смакота! Шоколадний мус, що тане в роті, у поєднанні з соковитою ожиною — це ж ідеальна літня насолода! А якщо ви відправите його на кілька годин до морозильної камери, ви отримаєте неймовірне морозиво. Та й готувати таку смакоту дуже просто. Перевіримо?

Як приготувати шоколадний мус з ожиною

Інгредієнти на 2 порції:

вершки 15% — 150 г;

пастилу — 800 г;

шоколад — 100 г;

ожиновий сік — 40 г;

яєчний білок — 2 шт.;

ожина — 300 г.

Спосіб приготування:

У каструлю з товстим дном покладіть пастилу, вершки та подрібнений шоколад. Нагрівайте, помішуючи, доки пастила не розтопиться. Додайте ожиновий сік, перемішайте, зніміть з вогню і дайте охолонути. Ожину вимийте і викладіть на паперовий рушник обсохнути. Білки збийте, додайте у вершково-шоколадну суміш. У цю суміш додайте 250 г ожини та обережно перемішайте. Мус розлийте і помістіть у холодильник на 2-3 години. Перед подачею прикрасьте ягодами ожини.

А щоб готувати таке диво взимку, заморозьте ожину за порадами "Телеграфа". Насолоджуйтесь!