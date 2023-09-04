Рус

Такий шоколадний мус із ожиною діти самі приготують, самі і з’їдять

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такий шоколадний мус ви не проміняєте на інший десерт
Такий шоколадний мус ви не проміняєте на інший десерт. Фото shuba.life

Дітей за вуха не відтягнеш

Дістаєте з холодильника креманку, занурюєте ложечку до самого дна, зачерпує чарівний мус і відчуваєте райську насолоду! Саме такий десерт ми з вами та готуватимемо.

Спробуйте ніжний шоколадний мус з ожиною за рецептом Shuba — і вам уже не потрібна буде інша смакота! Шоколадний мус, що тане в роті, у поєднанні з соковитою ожиною — це ж ідеальна літня насолода! А якщо ви відправите його на кілька годин до морозильної камери, ви отримаєте неймовірне морозиво. Та й готувати таку смакоту дуже просто. Перевіримо?

Як приготувати шоколадний мус з ожиною

Інгредієнти на 2 порції:

  • вершки 15% — 150 г;
  • пастилу — 800 г;
  • шоколад — 100 г;
  • ожиновий сік — 40 г;
  • яєчний білок — 2 шт.;
  • ожина — 300 г.

Спосіб приготування:

  1. У каструлю з товстим дном покладіть пастилу, вершки та подрібнений шоколад. Нагрівайте, помішуючи, доки пастила не розтопиться. Додайте ожиновий сік, перемішайте, зніміть з вогню і дайте охолонути.
  2. Ожину вимийте і викладіть на паперовий рушник обсохнути.
  3. Білки збийте, додайте у вершково-шоколадну суміш.
  4. У цю суміш додайте 250 г ожини та обережно перемішайте.
  5. Мус розлийте і помістіть у холодильник на 2-3 години. Перед подачею прикрасьте ягодами ожини.

А щоб готувати таке диво взимку, заморозьте ожину за порадами "Телеграфа". Насолоджуйтесь!

Теги:
#Рецепт #Десерт #Ожина #Мус #Готуємо вдома