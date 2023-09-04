Далека Аргентина на вашому столі: без цього соусу не обійдеться жоден шашлик

Назва цього соусу перекладається як "дайте мені приправу".

Хороший смачний соус чи маринад – це справжнє мистецтво. Якісний соус навіть звичайнісіньку страву зробить по-справжньому святковим і незабутнім.

А хочете опинитися у сонячній Аргентині? Для цього не обов’язково купувати квитки — можна просто приготувати соус чимічурі за рецептом Shuba. Готується ця смакота з дрібно нарізаної петрушки, нарізаного часнику, оливкової олії, орегано та білого або червоного оцту, а вже виходячи з ваших переваг додати кінзу, червоний перець, зіру, чебрець, лимон та лавровий лист. Спробуємо?

Як приготувати соус з Аргентини чимічурі

Інгредієнти на 2 порції:

часник, зубчики — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

червоний перець чилі – 1 шт.;

сіль — 8 г;

оцет винний – 100 мл;

петрушка, гілочка — 30 г;

кінза свіжа — 20 г;

оливкова олія — 100 мл.

Спосіб приготування:

Часник, цибулю та перець помийте і наріжте кубиками. Складіть все в блендер, додайте сіль та винний оцет, подрібніть. Отриману суміш залиште маринуватися у власному соку приблизно на 20 хвилин. Через вказаний час до суміші додайте петрушку та кінзу та ще раз все подрібніть блендером. Отриману зелену масу перекладіть у миску і поступово вливайте до неї оливкову олію. Якщо соус вийшов дуже насиченим, додайте до нього ще 50 мл олії. Соус чимічурі готовий!

А якщо хочете вирушити до Іспанії, приготуйте іспанський соус Аліолі за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!