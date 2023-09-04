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Далека Аргентина на вашому столі: без цього соусу не обійдеться жоден шашлик

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Без аргентинського соусу ви не будете їсти м’ясо!
Без аргентинського соусу ви не будете їсти м’ясо!. Фото shuba.life

Назва цього соусу перекладається як "дайте мені приправу".

Хороший смачний соус чи маринад – це справжнє мистецтво. Якісний соус навіть звичайнісіньку страву зробить по-справжньому святковим і незабутнім.

А хочете опинитися у сонячній Аргентині? Для цього не обов’язково купувати квитки — можна просто приготувати соус чимічурі за рецептом Shuba. Готується ця смакота з дрібно нарізаної петрушки, нарізаного часнику, оливкової олії, орегано та білого або червоного оцту, а вже виходячи з ваших переваг додати кінзу, червоний перець, зіру, чебрець, лимон та лавровий лист. Спробуємо?

Як приготувати соус з Аргентини чимічурі

Інгредієнти на 2 порції:

  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • червоний перець чилі – 1 шт.;
  • сіль — 8 г;
  • оцет винний – 100 мл;
  • петрушка, гілочка — 30 г;
  • кінза свіжа — 20 г;
  • оливкова олія — 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Часник, цибулю та перець помийте і наріжте кубиками. Складіть все в блендер, додайте сіль та винний оцет, подрібніть.
  2. Отриману суміш залиште маринуватися у власному соку приблизно на 20 хвилин.
  3. Через вказаний час до суміші додайте петрушку та кінзу та ще раз все подрібніть блендером.
  4. Отриману зелену масу перекладіть у миску і поступово вливайте до неї оливкову олію. Якщо соус вийшов дуже насиченим, додайте до нього ще 50 мл олії. Соус чимічурі готовий!

А якщо хочете вирушити до Іспанії, приготуйте іспанський соус Аліолі за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!

Теги:
#Рецепт #Аргентина #Соус #Готуємо вдома