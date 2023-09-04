Далека Аргентина на вашому столі: без цього соусу не обійдеться жоден шашлик
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Назва цього соусу перекладається як "дайте мені приправу".
Хороший смачний соус чи маринад – це справжнє мистецтво. Якісний соус навіть звичайнісіньку страву зробить по-справжньому святковим і незабутнім.
А хочете опинитися у сонячній Аргентині? Для цього не обов’язково купувати квитки — можна просто приготувати соус чимічурі за рецептом Shuba. Готується ця смакота з дрібно нарізаної петрушки, нарізаного часнику, оливкової олії, орегано та білого або червоного оцту, а вже виходячи з ваших переваг додати кінзу, червоний перець, зіру, чебрець, лимон та лавровий лист. Спробуємо?
Як приготувати соус з Аргентини чимічурі
Інгредієнти на 2 порції:
- часник, зубчики — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- червоний перець чилі – 1 шт.;
- сіль — 8 г;
- оцет винний – 100 мл;
- петрушка, гілочка — 30 г;
- кінза свіжа — 20 г;
- оливкова олія — 100 мл.
Спосіб приготування:
- Часник, цибулю та перець помийте і наріжте кубиками. Складіть все в блендер, додайте сіль та винний оцет, подрібніть.
- Отриману суміш залиште маринуватися у власному соку приблизно на 20 хвилин.
- Через вказаний час до суміші додайте петрушку та кінзу та ще раз все подрібніть блендером.
- Отриману зелену масу перекладіть у миску і поступово вливайте до неї оливкову олію. Якщо соус вийшов дуже насиченим, додайте до нього ще 50 мл олії. Соус чимічурі готовий!
А якщо хочете вирушити до Іспанії, приготуйте іспанський соус Аліолі за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!