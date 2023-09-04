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Три інгредієнти — і страва на столі: заради цього рецепту ви запасатиметеся баклажанами (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситну закуску з баклажанів готувати дуже просто
Ситну закуску з баклажанів готувати дуже просто. Фото Скріншот відео

Таку страву можна зберігати в холодильнику кілька днів

Паштети та різні намазки — ідеальні закуски для святкового столу або для звичайного перекушування. Сьогодні пропонуємо скористатися сезоном овочів та приготувати неймовірну намазку з баклажанів.

Така страва за рецептом кулінарної блогерки kristina_ne_pp – чудовий спосіб урізноманітнити своє меню і також отримати смачну страву. Зберігати таку намазку можна у холодильнику кілька днів. Спробуємо?

Як приготувати овочеву закуску з баклажанів

Інгредієнти:

  • баклажани — 3-4 шт.;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • майонез – 1-2 ст. л;
  • олія рослинна – 1 ч. л;
  • сіль — щіпка;
  • будь-які хлібці, багет, хліб.

Спосіб приготування:

  1. Деко застелите пергаментом, духовку розігрійте до 180 градусів.
  2. Баклажани помийте, складіть на лист і відправте в духовку 40-45 хвилин.
  3. З готових баклажанів зніміть шкірку. Щоб зробити це без зайвого клопоту і з мінімальною витратою часу, баклажани оберніть харчовою плівкою, обріжте баклажановий хвостик і видавіть серединку в тарілку.
  4. До баклажанів додайте пропущений через прес часник, майонез, олію, посоліть і перемішайте. Страва готова, смачного!

Пропонуємо з баклажанів приготувати закуску по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте величезне задоволення!

Теги:
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