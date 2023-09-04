Три інгредієнти — і страва на столі: заради цього рецепту ви запасатиметеся баклажанами (відео)
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Таку страву можна зберігати в холодильнику кілька днів
Паштети та різні намазки — ідеальні закуски для святкового столу або для звичайного перекушування. Сьогодні пропонуємо скористатися сезоном овочів та приготувати неймовірну намазку з баклажанів.
Така страва за рецептом кулінарної блогерки kristina_ne_pp – чудовий спосіб урізноманітнити своє меню і також отримати смачну страву. Зберігати таку намазку можна у холодильнику кілька днів. Спробуємо?
Як приготувати овочеву закуску з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажани — 3-4 шт.;
- часник — 1-2 зубчики;
- майонез – 1-2 ст. л;
- олія рослинна – 1 ч. л;
- сіль — щіпка;
- будь-які хлібці, багет, хліб.
Спосіб приготування:
- Деко застелите пергаментом, духовку розігрійте до 180 градусів.
- Баклажани помийте, складіть на лист і відправте в духовку 40-45 хвилин.
- З готових баклажанів зніміть шкірку. Щоб зробити це без зайвого клопоту і з мінімальною витратою часу, баклажани оберніть харчовою плівкою, обріжте баклажановий хвостик і видавіть серединку в тарілку.
- До баклажанів додайте пропущений через прес часник, майонез, олію, посоліть і перемішайте. Страва готова, смачного!
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