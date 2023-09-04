Три інгредієнти — і страва на столі: заради цього рецепту ви запасатиметеся баклажанами (відео)

Таку страву можна зберігати в холодильнику кілька днів

Паштети та різні намазки — ідеальні закуски для святкового столу або для звичайного перекушування. Сьогодні пропонуємо скористатися сезоном овочів та приготувати неймовірну намазку з баклажанів.

Така страва за рецептом кулінарної блогерки kristina_ne_pp – чудовий спосіб урізноманітнити своє меню і також отримати смачну страву. Зберігати таку намазку можна у холодильнику кілька днів. Спробуємо?

Як приготувати овочеву закуску з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани — 3-4 шт.;

часник — 1-2 зубчики;

майонез – 1-2 ст. л;

олія рослинна – 1 ч. л;

сіль — щіпка;

будь-які хлібці, багет, хліб.

Спосіб приготування:

Деко застелите пергаментом, духовку розігрійте до 180 градусів. Баклажани помийте, складіть на лист і відправте в духовку 40-45 хвилин. З готових баклажанів зніміть шкірку. Щоб зробити це без зайвого клопоту і з мінімальною витратою часу, баклажани оберніть харчовою плівкою, обріжте баклажановий хвостик і видавіть серединку в тарілку. До баклажанів додайте пропущений через прес часник, майонез, олію, посоліть і перемішайте. Страва готова, смачного!

Пропонуємо з баклажанів приготувати закуску по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте величезне задоволення!