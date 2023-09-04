Здивуйте гостей салатом зі скумбрією: рецепт, який проситимуть усі

Раз-два – і готово!

Різні салати готують на кожній кухні практично щодня. Вони доречні і до святкового столу, і до сімейної вечері, адже страву так легко приготувати! Варто лише нарізати продукти, додати смачну заправку – і страва готова.

Сьогодні ми приготуємо незвичайну страву — салат зі скумбрії холодного копчення за рецептом Foodoboz. Саме риба надає страві особливого смаку і незвичайного аромату. Завдяки іншим інгредієнтам салат виходить ситним та легким одночасно.

Як приготувати салат зі скумбрією

Інгредієнти:

скумбрія — 1 шт.;

картопля — 4 шт.;

варені яйця — 4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

варена морква — 1 шт.;

свіжі огірки — 1 шт.;

майонез, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Скумбрію розрізаємо по хребту та ділимо на дві частини. З риби дістаємо кісточки, чистимо її від шкірки. Філе нарізаємо на однакові кубики та відправляємо у глибоку миску. Огірок миємо, сушимо та відрізаємо кінчики. Ріжемо на маленькі кубики та додаємо в миску з рибою. Картоплю, варені яйця, моркву та цибулю чистимо, нарізаємо такими ж невеликими кубиками та відправляємо в миску до інших інгредієнтів. Додаємо до салату чорний мелений перець до свого смаку. Заправляємо салат майонезом і ретельно перемішуємо. Страва готова!

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