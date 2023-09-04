Здивуйте гостей салатом зі скумбрією: рецепт, який проситимуть усі
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Раз-два – і готово!
Різні салати готують на кожній кухні практично щодня. Вони доречні і до святкового столу, і до сімейної вечері, адже страву так легко приготувати! Варто лише нарізати продукти, додати смачну заправку – і страва готова.
Сьогодні ми приготуємо незвичайну страву — салат зі скумбрії холодного копчення за рецептом Foodoboz. Саме риба надає страві особливого смаку і незвичайного аромату. Завдяки іншим інгредієнтам салат виходить ситним та легким одночасно.
Як приготувати салат зі скумбрією
Інгредієнти:
- скумбрія — 1 шт.;
- картопля — 4 шт.;
- варені яйця — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- варена морква — 1 шт.;
- свіжі огірки — 1 шт.;
- майонез, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Скумбрію розрізаємо по хребту та ділимо на дві частини. З риби дістаємо кісточки, чистимо її від шкірки.
- Філе нарізаємо на однакові кубики та відправляємо у глибоку миску.
- Огірок миємо, сушимо та відрізаємо кінчики. Ріжемо на маленькі кубики та додаємо в миску з рибою.
- Картоплю, варені яйця, моркву та цибулю чистимо, нарізаємо такими ж невеликими кубиками та відправляємо в миску до інших інгредієнтів.
- Додаємо до салату чорний мелений перець до свого смаку. Заправляємо салат майонезом і ретельно перемішуємо. Страва готова!
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