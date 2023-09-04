Вам навіть варити не доведеться: неможливо смачний томатний соус з’їсте ще до морозів

Страва для любителів погостріше

Рецептів соусів на зиму на основі помідорів є велика кількість. Найвідоміші з них – варена аджика та кетчуп.

Однак сьогодні разом із "Фокусом" ми приготуємо інший, не менш смачний томатний соус. Він не потребує варіння, але при цьому виходить з дуже гострим пікантним смаком. Спробуємо?

Як приготувати томатний соус на зиму без варіння

Інгредієнти:

помідори – 1 кг;

червоний болгарський перець – 1 кг;

часник — 300-350 гр;

гіркий перець – 200 г;

сіль – до свого смаку, приблизно – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Помідори миємо, заливаємо на пару хвилин окропом, після чого знімаємо з них шкірку. Солодкий та гіркий перець чистимо від насіння. Часник чистимо, миємо, пропускаємо через прес. Помідори, перець та часник кладемо в чашу блендера і перетираємо в однорідну масу. Якщо ви використовуєте більше продуктів, то тоді скористайтеся м’ясорубкою. Отриману масу посоліть, перемішайте і розкладіть по сухим, заздалегідь стерилізованим банкам. Закрийте банки кришками, відправте холодильник на добу. Зберігайте томатний соус у темному прохолодному місці.

Рекомендуємо також скуштувати зелену аджику за рецептом "Телеграфа". Смачного!