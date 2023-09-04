Вам навіть варити не доведеться: неможливо смачний томатний соус з’їсте ще до морозів
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Страва для любителів погостріше
Рецептів соусів на зиму на основі помідорів є велика кількість. Найвідоміші з них – варена аджика та кетчуп.
Однак сьогодні разом із "Фокусом" ми приготуємо інший, не менш смачний томатний соус. Він не потребує варіння, але при цьому виходить з дуже гострим пікантним смаком. Спробуємо?
Як приготувати томатний соус на зиму без варіння
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- червоний болгарський перець – 1 кг;
- часник — 300-350 гр;
- гіркий перець – 200 г;
- сіль – до свого смаку, приблизно – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Помідори миємо, заливаємо на пару хвилин окропом, після чого знімаємо з них шкірку.
- Солодкий та гіркий перець чистимо від насіння.
- Часник чистимо, миємо, пропускаємо через прес.
- Помідори, перець та часник кладемо в чашу блендера і перетираємо в однорідну масу. Якщо ви використовуєте більше продуктів, то тоді скористайтеся м’ясорубкою.
- Отриману масу посоліть, перемішайте і розкладіть по сухим, заздалегідь стерилізованим банкам. Закрийте банки кришками, відправте холодильник на добу.
- Зберігайте томатний соус у темному прохолодному місці.
Рекомендуємо також скуштувати зелену аджику за рецептом "Телеграфа". Смачного!