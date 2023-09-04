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Вам навіть варити не доведеться: неможливо смачний томатний соус з’їсте ще до морозів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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У цього томатного соусу неймовірно яскравий смак
У цього томатного соусу неймовірно яскравий смак. Фото plyashka.com

Страва для любителів погостріше

Рецептів соусів на зиму на основі помідорів є велика кількість. Найвідоміші з них – варена аджика та кетчуп.

Однак сьогодні разом із "Фокусом" ми приготуємо інший, не менш смачний томатний соус. Він не потребує варіння, але при цьому виходить з дуже гострим пікантним смаком. Спробуємо?

Як приготувати томатний соус на зиму без варіння

Інгредієнти:

  • помідори – 1 кг;
  • червоний болгарський перець – 1 кг;
  • часник — 300-350 гр;
  • гіркий перець – 200 г;
  • сіль – до свого смаку, приблизно – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Помідори миємо, заливаємо на пару хвилин окропом, після чого знімаємо з них шкірку.
  2. Солодкий та гіркий перець чистимо від насіння.
  3. Часник чистимо, миємо, пропускаємо через прес.
  4. Помідори, перець та часник кладемо в чашу блендера і перетираємо в однорідну масу. Якщо ви використовуєте більше продуктів, то тоді скористайтеся м’ясорубкою.
  5. Отриману масу посоліть, перемішайте і розкладіть по сухим, заздалегідь стерилізованим банкам. Закрийте банки кришками, відправте холодильник на добу.
  6. Зберігайте томатний соус у темному прохолодному місці.

Рекомендуємо також скуштувати зелену аджику за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Томатний сік #Заготовки на зиму #Консервація #Готуємо вдома