Всього три інгредієнти: найпростіша томатна заготівля на зиму
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Простий рецепт заготівлі без цукру та оцту
Ми розповідали, як смачно закрити томати на зиму. Але мало хто закриває на зиму томатний сік, а дарма. Для цього потрібні всього три інгредієнти.
Такий сік можна зберігати за кімнатної температури, використовувати для приготування супів, борщів, соусів та інших страв. Рецептом поділились на today.ua.
Інгредієнти:
- помідори
- 1 ст. л. солі
- 0,5 ч. л. лимонної кислоти
Спосіб приготування:
- Помідори заливаємо холодною водою та залишаємо на 30 хвилин. Потім видаляємо плодоніжки та обрізаємо зіпсовані місця, якщо такі є.
- Томати викладаємо у велику каструлю та проварюємо на середньому вогні під кришкою 30-40 хвилин. В процесі періодично помішуємо дерев'яною лопаткою.
- Потім вимикаємо вогонь та залишаємо помідори доходити під кришкою. Коли вони стануть теплими, протираємо плоди через сито в чисту каструлю.
- Ставимо на плиту, додаємо сіль та лимонну кислоту. Коли закипить, проварюємо ще 5 хвилин.
Розливаємо гарячий сік у стерилізовані банки і закатуємо кришками. Також ми розповідали, як приготувати смачну пікантну аджику.