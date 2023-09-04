Всього три інгредієнти: найпростіша томатна заготівля на зиму

Простий рецепт заготівлі без цукру та оцту

Ми розповідали, як смачно закрити томати на зиму. Але мало хто закриває на зиму томатний сік, а дарма. Для цього потрібні всього три інгредієнти.

Такий сік можна зберігати за кімнатної температури, використовувати для приготування супів, борщів, соусів та інших страв. Рецептом поділились на today.ua.

Інгредієнти:

помідори

1 ст. л. солі

0,5 ч. л. лимонної кислоти

Спосіб приготування:

Помідори заливаємо холодною водою та залишаємо на 30 хвилин. Потім видаляємо плодоніжки та обрізаємо зіпсовані місця, якщо такі є. Томати викладаємо у велику каструлю та проварюємо на середньому вогні під кришкою 30-40 хвилин. В процесі періодично помішуємо дерев'яною лопаткою. Потім вимикаємо вогонь та залишаємо помідори доходити під кришкою. Коли вони стануть теплими, протираємо плоди через сито в чисту каструлю. Ставимо на плиту, додаємо сіль та лимонну кислоту. Коли закипить, проварюємо ще 5 хвилин.

Розливаємо гарячий сік у стерилізовані банки і закатуємо кришками. Також ми розповідали, як приготувати смачну пікантну аджику.