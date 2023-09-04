Унікальний український рецепт: смачні та бюджетні вареники без борошна

Візьміть на замітку оригінальний рецепт

Смачні домашні вареники або ліниві вареникиант простого та ситного наїдку. Але є один справді унікальний рецепт цієї страви — лиганці, які традиційно готують у Карпатському регіоні. Їх можна легко повторити вдома.

Цей рецепт неповторний ще й тому, що у складі таких вареничків немає ні грама борошна. Інша назва — гуцульські книдлі (кнедлі) із сиром. На theLime поділились простим рецептом.

Інгредієнти:

картопля — 1 кг

яйце — 1 шт.

сметана — 1 ч. л.

крохмаль — 300 г + 30 г

сіль

чорний перець

Для начинки:

кисломолочний сир — 400 г

жовток — 1 шт.

сіль

чорний перець

кріп

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно промиваємо, відварюємо у мундирі. Солимо після того, як вода закипить. Варимо до готовності на середньому вогні. Для начинки у миску висипаємо сир, додаємо в нього жовток без білка. Солимо, перчимо і додаємо подрібнений кріп. Все ретельно перемішуємо до однорідності. Відварену картоплю чистимо, переминаємо до однорідної маси за допомогою В подрібнену картоплю додаємо яйце, сіль, чорний перець, сметану та крохмаль. Тісто вимішуємо спочатку ложкою, а потім руками. Ділимо тісто на порційні шматочки. Кожен шматочок розминаємо в невеликий коржик. У центр кожного коржика викладаємо сирну начинку, потім скріплюємо краї. Катаємо лиганці по обробній дошці, присипаній крохмалем. Для засмажки ріжемо цибулю, обсмажуємо на олії до золотаво-коричневого кольору. Можна додати дрібно нарізане сало, щоб вийшли шкварки. Лиганці відварюємо кілька хвилин у киплячій воді, перемішуючи. Шумівкою обережно виймаємо в миску з вершковим маслом.

Апетитні лиганці подаємо зі сметаною, шкварками та смаженою цибулею. Зверніть увагу на інші автентичні українські страви: