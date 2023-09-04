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Унікальний український рецепт: смачні та бюджетні вареники без борошна

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Такі вареники без борошна готують в Карпатах
Такі вареники без борошна готують в Карпатах. Фото food.obozrevatel.com

Візьміть на замітку оригінальний рецепт

Смачні домашні вареники або ліниві вареникиант простого та ситного наїдку. Але є один справді унікальний рецепт цієї страви — лиганці, які традиційно готують у Карпатському регіоні. Їх можна легко повторити вдома.

Цей рецепт неповторний ще й тому, що у складі таких вареничків немає ні грама борошна. Інша назва — гуцульські книдлі (кнедлі) із сиром. На theLime поділились простим рецептом.

Інгредієнти:

  • картопля — 1 кг
  • яйце — 1 шт.
  • сметана — 1 ч. л.
  • крохмаль — 300 г + 30 г
  • сіль
  • чорний перець

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 400 г
  • жовток — 1 шт.
  • сіль
  • чорний перець
  • кріп

Спосіб приготування:

  1. Картоплю ретельно промиваємо, відварюємо у мундирі. Солимо після того, як вода закипить. Варимо до готовності на середньому вогні.
  2. Для начинки у миску висипаємо сир, додаємо в нього жовток без білка. Солимо, перчимо і додаємо подрібнений кріп. Все ретельно перемішуємо до однорідності.
  3. Відварену картоплю чистимо, переминаємо до однорідної маси за допомогою В подрібнену картоплю додаємо яйце, сіль, чорний перець, сметану та крохмаль. Тісто вимішуємо спочатку ложкою, а потім руками.
  4. Ділимо тісто на порційні шматочки. Кожен шматочок розминаємо в невеликий коржик. У центр кожного коржика викладаємо сирну начинку, потім скріплюємо краї. Катаємо лиганці по обробній дошці, присипаній крохмалем.
  5. Для засмажки ріжемо цибулю, обсмажуємо на олії до золотаво-коричневого кольору. Можна додати дрібно нарізане сало, щоб вийшли шкварки.
  6. Лиганці відварюємо кілька хвилин у киплячій воді, перемішуючи. Шумівкою обережно виймаємо в миску з вершковим маслом.

Апетитні лиганці подаємо зі сметаною, шкварками та смаженою цибулею. Зверніть увагу на інші автентичні українські страви:

Теги:
#Вареники #Рецепт #Картопля #Начинка