Унікальний український рецепт: смачні та бюджетні вареники без борошна
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Візьміть на замітку оригінальний рецепт
Смачні домашні вареники або ліниві вареникиант простого та ситного наїдку. Але є один справді унікальний рецепт цієї страви — лиганці, які традиційно готують у Карпатському регіоні. Їх можна легко повторити вдома.
Цей рецепт неповторний ще й тому, що у складі таких вареничків немає ні грама борошна. Інша назва — гуцульські книдлі (кнедлі) із сиром. На theLime поділились простим рецептом.
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг
- яйце — 1 шт.
- сметана — 1 ч. л.
- крохмаль — 300 г + 30 г
- сіль
- чорний перець
Для начинки:
- кисломолочний сир — 400 г
- жовток — 1 шт.
- сіль
- чорний перець
- кріп
Спосіб приготування:
- Картоплю ретельно промиваємо, відварюємо у мундирі. Солимо після того, як вода закипить. Варимо до готовності на середньому вогні.
- Для начинки у миску висипаємо сир, додаємо в нього жовток без білка. Солимо, перчимо і додаємо подрібнений кріп. Все ретельно перемішуємо до однорідності.
- Відварену картоплю чистимо, переминаємо до однорідної маси за допомогою В подрібнену картоплю додаємо яйце, сіль, чорний перець, сметану та крохмаль. Тісто вимішуємо спочатку ложкою, а потім руками.
- Ділимо тісто на порційні шматочки. Кожен шматочок розминаємо в невеликий коржик. У центр кожного коржика викладаємо сирну начинку, потім скріплюємо краї. Катаємо лиганці по обробній дошці, присипаній крохмалем.
- Для засмажки ріжемо цибулю, обсмажуємо на олії до золотаво-коричневого кольору. Можна додати дрібно нарізане сало, щоб вийшли шкварки.
- Лиганці відварюємо кілька хвилин у киплячій воді, перемішуючи. Шумівкою обережно виймаємо в миску з вершковим маслом.
Апетитні лиганці подаємо зі сметаною, шкварками та смаженою цибулею. Зверніть увагу на інші автентичні українські страви:
- Зливана каша, рецепт якої передається з покоління в покоління
- Смачний десерт з маку та яблук — апетитні макорженики
- Соковиті мазурики, які можна приготувати як на сковороді, так і на грилі