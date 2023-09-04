Всього п’ять хвилин — і корисний обід на столі: цей салат домашні змітатимуть за секунди
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Може бути як доповненням, так і самостійним перекусом
Ми розповідали, як приготувати смачну та просту страву з кабачків. Ще один варіант смачного та легкого обіду з овочів — салат.
Він може стати як смачним доповненням обіду або вечері, так і самостійним легким перекусом. Якщо бажаєте, щоб він був ситнішим — покладіть додатково відварене куряче філе. Рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти:
- 2 помідори
- 1 солодкий перець
- 150 г листя салату
- 1 с. л. оливкової олії
- 2 с. л. сметани
- дрібка копченої паприки
- дрібка прованських трав
- дрібка чорного перцю
- дрібка сушеного часнику
- дрібка солі
- 1 цибулина
Спосіб приготування:
- У мисочку покладіть сметану, сіль, перець, часник, прованські трави. До смаку посипте копчену паприку.
- Додайте оливкову олію й ретельно перемішайте. Заправка готова, але буде смачніше, якщо вона кілька хвилин постоїть. В цей час можна підготувати овочі.
- Помідори, салат та солодкий перець миємо і просушуємо. У помідорів та перцю видаляємо плодоніжку, з перчини вирізаємо насіння. Нарізаємо овочі довільними шматочками.
- Змішуємо овочі з заправкою. Ретельно перемішуємо.
Салат завдяки заправці виходить дуже ароматним. Також ми розповідали, як приготувати ситну запіканку.