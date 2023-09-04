Всього п’ять хвилин — і корисний обід на столі: цей салат домашні змітатимуть за секунди

Може бути як доповненням, так і самостійним перекусом

Ми розповідали, як приготувати смачну та просту страву з кабачків. Ще один варіант смачного та легкого обіду з овочів — салат.

Він може стати як смачним доповненням обіду або вечері, так і самостійним легким перекусом. Якщо бажаєте, щоб він був ситнішим — покладіть додатково відварене куряче філе. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

2 помідори

1 солодкий перець

150 г листя салату

1 с. л. оливкової олії

2 с. л. сметани

дрібка копченої паприки

дрібка прованських трав

дрібка чорного перцю

дрібка сушеного часнику

дрібка солі

1 цибулина

Спосіб приготування:

У мисочку покладіть сметану, сіль, перець, часник, прованські трави. До смаку посипте копчену паприку. Додайте оливкову олію й ретельно перемішайте. Заправка готова, але буде смачніше, якщо вона кілька хвилин постоїть. В цей час можна підготувати овочі. Помідори, салат та солодкий перець миємо і просушуємо. У помідорів та перцю видаляємо плодоніжку, з перчини вирізаємо насіння. Нарізаємо овочі довільними шматочками. Змішуємо овочі з заправкою. Ретельно перемішуємо.

Салат завдяки заправці виходить дуже ароматним. Також ми розповідали, як приготувати ситну запіканку.