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Всього п’ять хвилин — і корисний обід на столі: цей салат домашні змітатимуть за секунди

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така страва готується буквально лічені хвилини
Така страва готується буквально лічені хвилини. Фото shuba.life

Може бути як доповненням, так і самостійним перекусом

Ми розповідали, як приготувати смачну та просту страву з кабачків. Ще один варіант смачного та легкого обіду з овочів — салат.

Він може стати як смачним доповненням обіду або вечері, так і самостійним легким перекусом. Якщо бажаєте, щоб він був ситнішим — покладіть додатково відварене куряче філе. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • 2 помідори
  • 1 солодкий перець
  • 150 г листя салату
  • 1 с. л. оливкової олії
  • 2 с. л. сметани
  • дрібка копченої паприки
  • дрібка прованських трав
  • дрібка чорного перцю
  • дрібка сушеного часнику
  • дрібка солі
  • 1 цибулина

Спосіб приготування:

  1. У мисочку покладіть сметану, сіль, перець, часник, прованські трави. До смаку посипте копчену паприку.
  2. Додайте оливкову олію й ретельно перемішайте. Заправка готова, але буде смачніше, якщо вона кілька хвилин постоїть. В цей час можна підготувати овочі.
  3. Помідори, салат та солодкий перець миємо і просушуємо. У помідорів та перцю видаляємо плодоніжку, з перчини вирізаємо насіння. Нарізаємо овочі довільними шматочками.
  4. Змішуємо овочі з заправкою. Ретельно перемішуємо.

Салат завдяки заправці виходить дуже ароматним. Також ми розповідали, як приготувати ситну запіканку.

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#Рецепт #Помідори #Овочі #Салат