Зберегти кожне яблучко: найпростіший рецепт повидла

Дуже простий та смачний рецепт повидла

Повидло без додавання консервантів – саме те, що потрібно для дітей та дорослих узимку. Воно виходить ідеально густе, щоб покласти його як начинку для пиріжечків або загорнути у тоненькі млинці.

Для приготування такого повидла знадобляться лише три інгредієнти. Рецептом поділились на порталі Today.ua.

Інгредієнти:

2,5 кг очищених яблук

50 мл води

1,8 кг цукру

Спосіб приготування:

Яблука миємо, чистимо від шкірки. Нарізаємо на часточки. Вливаємо воду в каструлю з товстим дном. Зверху висипаємо яблука. Тушкуємо під кришкою на невеликому вогні до м'якості яблук, періодично помішуючи. Це займе орієнтовно 30 хвилин. Готові яблука перебиваємо блендером у пюре. Додаємо цукор, добре перемішуємо, накриваємо кришкою і доводимо до кипіння. Варимо ще 40-60 хв на середньому вогні. Прикриваємо кришкою, щоб повидло не бризкало. Готове повидло розливаємо по чистих стерилізованих баночках. Закриваємо кришками за технологією.

Повидло виходить неймовірно смачне та густе. Також ми розповідали, як готувати сухе київське варення.