Зберегти кожне яблучко: найпростіший рецепт повидла
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже простий та смачний рецепт повидла
Повидло без додавання консервантів – саме те, що потрібно для дітей та дорослих узимку. Воно виходить ідеально густе, щоб покласти його як начинку для пиріжечків або загорнути у тоненькі млинці.
Для приготування такого повидла знадобляться лише три інгредієнти. Рецептом поділились на порталі Today.ua.
Інгредієнти:
- 2,5 кг очищених яблук
- 50 мл води
- 1,8 кг цукру
Спосіб приготування:
- Яблука миємо, чистимо від шкірки. Нарізаємо на часточки.
- Вливаємо воду в каструлю з товстим дном. Зверху висипаємо яблука.
- Тушкуємо під кришкою на невеликому вогні до м'якості яблук, періодично помішуючи. Це займе орієнтовно 30 хвилин.
- Готові яблука перебиваємо блендером у пюре. Додаємо цукор, добре перемішуємо, накриваємо кришкою і доводимо до кипіння.
- Варимо ще 40-60 хв на середньому вогні. Прикриваємо кришкою, щоб повидло не бризкало.
- Готове повидло розливаємо по чистих стерилізованих баночках. Закриваємо кришками за технологією.
Повидло виходить неймовірно смачне та густе. Також ми розповідали, як готувати сухе київське варення.