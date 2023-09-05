Сніданок у японському стилі: такі пишні млинці готують від Токіо до Хоккайдо

Ще один рецепт у скарбничку смачних сніданків

Що може бути з ранку смачніше, ніж пишні млинці з улюбленими добавками? Тільки млинці по японському рецепту.

"Фокус" нам розповідає, як приготувати дораяки — традиційні японські млинці. Назвою вони завдячують слову "дору", що означає "гонг", інструменту, який ці ласощі нагадують своєю формою. Традиційно млинці начиняють кремом з бобів адзуки, але ми приготуємо з горіхово-шоколадним кремом.

Як приготувати дораяки — пишні японські млинці

Інгредієнти:

200 г борошна;

180 г цукрового піску;

75 мл молока кімнатної температури;

1/2 пакетика розпушувача (8 г);

3 яйця кімнатної температури;

1 столова ложка меду;

рослинна олія.

Для начинки:

горіхово-шоколадний крем, або будь-яка начинка на ваш смак.

Спосіб приготування:

У мисці збийте яйця з цукром, поки суміш не набухне і стане пінистою. Туди ж відправте мед, борошно та розпушувач і все перемішайте віночком. Перемішуючи масу, поступово додавайте до неї молоко. В результаті у вас має вийти густе тісто. Накрийте його харчовою плівкою і залиште "відпочивати" при кімнатній температурі на 20 хвилин. Розігрійте антипригарну сковороду з олією, у центр вилийте невелику кількість тіста. Смажте на повільному вогні до утворення бульбашок на поверхні. Переверніть. У центр половини млинців помістіть ложку горіхового та шоколадного крему з найменш просмаженої сторони. Закрийте такими, щоб сама просмажена частина залишилася зверху. Подавайте гарячим.

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