Сніданок у японському стилі: такі пишні млинці готують від Токіо до Хоккайдо
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Ще один рецепт у скарбничку смачних сніданків
Що може бути з ранку смачніше, ніж пишні млинці з улюбленими добавками? Тільки млинці по японському рецепту.
"Фокус" нам розповідає, як приготувати дораяки — традиційні японські млинці. Назвою вони завдячують слову "дору", що означає "гонг", інструменту, який ці ласощі нагадують своєю формою. Традиційно млинці начиняють кремом з бобів адзуки, але ми приготуємо з горіхово-шоколадним кремом.
Як приготувати дораяки — пишні японські млинці
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 180 г цукрового піску;
- 75 мл молока кімнатної температури;
- 1/2 пакетика розпушувача (8 г);
- 3 яйця кімнатної температури;
- 1 столова ложка меду;
- рослинна олія.
Для начинки:
- горіхово-шоколадний крем, або будь-яка начинка на ваш смак.
Спосіб приготування:
- У мисці збийте яйця з цукром, поки суміш не набухне і стане пінистою. Туди ж відправте мед, борошно та розпушувач і все перемішайте віночком.
- Перемішуючи масу, поступово додавайте до неї молоко. В результаті у вас має вийти густе тісто. Накрийте його харчовою плівкою і залиште "відпочивати" при кімнатній температурі на 20 хвилин.
- Розігрійте антипригарну сковороду з олією, у центр вилийте невелику кількість тіста. Смажте на повільному вогні до утворення бульбашок на поверхні.
- Переверніть. У центр половини млинців помістіть ложку горіхового та шоколадного крему з найменш просмаженої сторони. Закрийте такими, щоб сама просмажена частина залишилася зверху. Подавайте гарячим.
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