Вареники по-бандерівськи: готуємо улюблену страву видатного українця

Приготувати його дуже просто

Степан Бандера – значуща постать в історії України. А ви знали, що він любив просту та звичайну їжу?

Smachnonews ділиться рецептом улюбленої страви Бандери – вареників з картоплею, шкварками та домашньою сметаною. Сподіваємося, вам вони також припадуть до душі.

Як приготувати вареники з картоплею

Інгредієнти на 4 порції:

1 склянка води;

1 яйце;

3,5 – 4 склянки борошна;

3 ложки олії;

дрібка солі.

Для начинки:

500 грамів картоплі;

1 цибулина;

2 ложки олії;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

У миску ретельно просійте борошно, додайте сіль, вбийте яйце, влийте рослинну олію і воду. Замісіть еластичне та однорідне тісто, накрийте його харчовою плівкою та дайте "відпочити" 20 — 30 хвилин. Тісто розділіть на кілька частин. Кожну по черзі розкотіть скалкою і склянкою зробіть заготівлі на круглі вареники. Картоплю помийте, почистьте, розріжте на дві половини та відваріть у підсоленій воді до готовності, злийте зайву воду. Цибулю почистьте, наріжте кубиками та обсмажте на сковороді, доки вона не стане прозорою. Готову цибулю та спеції додайте в картоплю, розімніть у пюре і залиште охолоджуватися. У центр вареника викладіть чайну ложку начинки та защипніть краї, формуючи вареник. Вареники відваріть у підсоленій окропі до готовності 3 — 4 хвилин. Готову страву змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою, додайте смажені шкварки та насолоджуйтесь.

Подавайте вареники з картоплею із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!