Вареники по-бандерівськи: готуємо улюблену страву видатного українця
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Приготувати його дуже просто
Степан Бандера – значуща постать в історії України. А ви знали, що він любив просту та звичайну їжу?
Smachnonews ділиться рецептом улюбленої страви Бандери – вареників з картоплею, шкварками та домашньою сметаною. Сподіваємося, вам вони також припадуть до душі.
Як приготувати вареники з картоплею
Інгредієнти на 4 порції:
- 1 склянка води;
- 1 яйце;
- 3,5 – 4 склянки борошна;
- 3 ложки олії;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 500 грамів картоплі;
- 1 цибулина;
- 2 ложки олії;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
- У миску ретельно просійте борошно, додайте сіль, вбийте яйце, влийте рослинну олію і воду. Замісіть еластичне та однорідне тісто, накрийте його харчовою плівкою та дайте "відпочити" 20 — 30 хвилин.
- Тісто розділіть на кілька частин. Кожну по черзі розкотіть скалкою і склянкою зробіть заготівлі на круглі вареники.
- Картоплю помийте, почистьте, розріжте на дві половини та відваріть у підсоленій воді до готовності, злийте зайву воду.
- Цибулю почистьте, наріжте кубиками та обсмажте на сковороді, доки вона не стане прозорою.
- Готову цибулю та спеції додайте в картоплю, розімніть у пюре і залиште охолоджуватися.
- У центр вареника викладіть чайну ложку начинки та защипніть краї, формуючи вареник.
- Вареники відваріть у підсоленій окропі до готовності 3 — 4 хвилин. Готову страву змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою, додайте смажені шкварки та насолоджуйтесь.
Подавайте вареники з картоплею із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!