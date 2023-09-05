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Вареники по-бандерівськи: готуємо улюблену страву видатного українця

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Степан Бандера любив поласувати варениками з картоплею
Степан Бандера любив поласувати варениками з картоплею. Фото smachnonews.24tv.ua

Приготувати його дуже просто

Степан Бандера – значуща постать в історії України. А ви знали, що він любив просту та звичайну їжу?

Smachnonews ділиться рецептом улюбленої страви Бандери – вареників з картоплею, шкварками та домашньою сметаною. Сподіваємося, вам вони також припадуть до душі.

Як приготувати вареники з картоплею

Інгредієнти на 4 порції:

  • 1 склянка води;
  • 1 яйце;
  • 3,5 – 4 склянки борошна;
  • 3 ложки олії;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 500 грамів картоплі;
  • 1 цибулина;
  • 2 ложки олії;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

  1. У миску ретельно просійте борошно, додайте сіль, вбийте яйце, влийте рослинну олію і воду. Замісіть еластичне та однорідне тісто, накрийте його харчовою плівкою та дайте "відпочити" 20 — 30 хвилин.
  2. Тісто розділіть на кілька частин. Кожну по черзі розкотіть скалкою і склянкою зробіть заготівлі на круглі вареники.
  3. Картоплю помийте, почистьте, розріжте на дві половини та відваріть у підсоленій воді до готовності, злийте зайву воду.
  4. Цибулю почистьте, наріжте кубиками та обсмажте на сковороді, доки вона не стане прозорою.
  5. Готову цибулю та спеції додайте в картоплю, розімніть у пюре і залиште охолоджуватися.
  6. У центр вареника викладіть чайну ложку начинки та защипніть краї, формуючи вареник.
  7. Вареники відваріть у підсоленій окропі до готовності 3 — 4 хвилин. Готову страву змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою, додайте смажені шкварки та насолоджуйтесь.

Подавайте вареники з картоплею із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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